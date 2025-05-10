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Мир

Трамп объявил о прекращении огня между Индией и Пакистаном

2 минуты чтения 15:20 | Обновлено: 15:47

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Truth Social, что Индия и Пакистан договорились о прекращении огня. Глава МИД Пакистана Исхак Дар уже подтвердил эту информацию у себя в X. Глава Министерства иностранных дел Индии Викрам Мисри также выступил перед журналистами с заявлением о перемирии.

«После долгих ночных переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с использованием здравого смысла и большого ума. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!» — написал Трамп.

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«Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным вступлением в силу. Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью!» — заявил министр иностранных дел Пакистана.

«Генеральный директор военных операций Пакистана позвонил генеральному директору военных операций Индии в 15:35 сегодня днем. Между ними была достигнута договоренность о том, что обе стороны прекратят все боевые действия и военные операции на суше, в воздухе и на море с 17:00 по индийскому стандартному времени сегодня», — сказал глава МИД Индии.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Индия и Пакистан договорились о прекращении огня и перешли к переговорам «по широкому кругу вопросов на нейтральной территории».

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Индия атаковала Пакистан в ночь на 7 мая, с тех пор военные двух стран несколько раз обменялись ударами. Индия назвала причиной нападения теракт связанной с Пакистаном группировки «Фронт сопротивления», в ходе которого погибли 26 человек в индийском Кашмире.

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