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Мир

Советский космический аппарат для исследования Венеры упал в Индийский океан

2 минуты чтения 14:46

Аппарат «Космос-482», запущенный к Венере с космодрома Байконур в 1972 году, сошел с орбиты примерно в 9:24 и упал в Индийский океан, сообщает «Роскосмос». Падение станции в 9:04 ±20 минут по московскому времени подтвердила и отслеживающая космическое пространство система Европейского Союза.

Автор книги «Венера. Неукротимая планета» Павел Шубин предполагает, что у спускаемого аппарата может быть положительная плавучесть, а значит его смогут подобрать проходящие мимо суда, обратил внимание телеграм-канал Astro Alert. Если же «Космос-482» утонет, он выдержит давление на глубине, так как был предназначен для атмосферы Венеры, однако найти его будет уже невозможно, пишет эксперт.

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Исполнительный директор Центра воздушного и космического права при Университете Миссисипи Мишель Хэнлон ранее сказала The New York Times, что в случае обнаружения аппарат должны будут передать России. «По закону, если вы что-то нашли, вы обязаны это вернуть. Россия считается зарегистрированным владельцем и, следовательно, продолжает иметь юрисдикцию и контроль над объектом», — объяснила юристка.

Вечером 7 мая некоммерческая организация Aerospace Corporation, которая отслеживает космический мусор, сообщала, что 480-килограммовый спускаемый аппарат должен упасть на Землю с 14:37 9 мая до 22:37 10 мая по московскому времени.

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Советский Союз с 1961 по 1984 год запустил к Венере около 20 космический аппаратов, примерно половина из них в ходе своей миссии достигла поверхности планеты. В марте 1972 года были запущены станции «Венера-8» и «Космос-482». Первая совершила мягкую посадку на Венеру, а вторая из-за неисправности двигателя разгонного блока осталась на орбите Земли.

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