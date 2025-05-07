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Мир

Ученые не могут предсказать место скорого падения советского космического аппарата

2 минуты чтения 23:47 7 мая

Ученые пока не знают, где именно упадет посадочный модуль советского космического аппарата «Космос-482», который был запущен к Венере в 1972 году, но остался на околоземной орбите. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на расчеты и мнения экспертов.

По последним данным некоммерческой организации Aerospace Corporation, которая отслеживает космический мусор, объект массой 480 килограммов должен вернуться на Землю в период с 14:37 9 мая по 22:37 10 мая (по московскому времени).

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Орбита «Космоса-482» проходит между 52 градусами северной широты и 52 градусами южной широты, поэтому он может упасть в любой точке Австралии, Африки и Южной Америки, в также большей части Евразии и Северной Америки. Даррен Макнайт, старший технический сотрудник компании LeoLabs, отслеживающей положение станции шесть раз в день, отметил, что с наибольшей вероятностью «Космос-482» упадет в воду, так как большая часть поверхности Земли покрыта водой.

Спускаемый аппарат был предназначен для посадки на поверхность Венеры, где атмосферное давление более чем в 90 раз превышает земное. Поэтому, если теплозащита станции не повреждена, она должна пройти земную атмосферу со скоростью около 240 километров в час, подсчитал Марко Лангбрук, специалист по слежению за спутниками в Делфтском техническом университете в Нидерландах.

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В «Роскосмосе» сегодня заявили, что вероятность ущерба от падения станции 9-10 мая «крайне мала». Госкорпорация подчеркнула, что масса каждого седьмого объекта естественного и искусственного происхождения, падающего на Землю, превышает 500 килограммов.

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