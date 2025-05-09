В ЕС поддержали создание Спецтрибунала по агрессии России против Украины

Представители европейских стран выразили политическую поддержку запуску специального трибунала по агрессии России против Украины, который неофициально называют «трибуналом для Путина». Об этом стало известно на встрече министров иностранных дел стран-членов Евросоюза во Львове, сообщает «Суспiльне».

«Важный сигнал — это учреждение трибунала за преступление агрессии. Это значит, что никто не останется безнаказанным за преступления, которые он совершил. Даже лидеры, которые решили отправить своих солдат, чтобы те совершали все военные преступления, которые мы здесь видим», — заявила глава внешней политики ЕС Кая Каллас.

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«Суспiльне» пишет, что всего на встречу приехали 35 делегаций и представители Совета Европы. По данным Reuters, в поддержку трибунала выступили почти 20 европейских стран. Также на встрече министры подписали заявление о намерениях передать Украине миллиард евро из замороженных российских активов.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра заявила «Укринформу», что юридическая база для работы трибунала может быть заложена в этом году, а свою работу он сможет начать в 2026 году.

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«В этом году мы заканчиваем оформление юридической базы и начинаем формировать Спецтрибунал: набирать судей, секретариат, внедрять правила и регламенты работы, процедуры. Но главное — наступление справедливости для тех, кто совершает преступление агрессии против Украины, неизбежно», — добавила Мудра.

Ранее стало известно, что в рамках трибунала будет вестись расследование не только в отношении Владимира Путина, главы российского МИД Сергея Лаврова и председателя правительства Михаила Мишустина, но и в отношении еще примерно 20 российских чиновников. При этом, поскольку трибунал будет работать на базе Совета Европы, он не сможет преодолеть персональные иммунитеты Путина, Лаврова и Мишустина. Из-за этого их не смогут судить до тех пор, пока они занимают свои должности.