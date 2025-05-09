EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

В ЕС поддержали создание Спецтрибунала по агрессии России против Украины

2 минуты чтения 15:21

Представители европейских стран выразили политическую поддержку запуску специального трибунала по агрессии России против Украины, который неофициально называют «трибуналом для Путина». Об этом стало известно на встрече министров иностранных дел стран-членов Евросоюза во Львове, сообщает «Суспiльне».

«Важный сигнал — это учреждение трибунала за преступление агрессии. Это значит, что никто не останется безнаказанным за преступления, которые он совершил. Даже лидеры, которые решили отправить своих солдат, чтобы те совершали все военные преступления, которые мы здесь видим», — заявила глава внешней политики ЕС Кая Каллас.

Здесь капитулировали нацисты
Здесь капитулировали нацисты
В небольшом кабинете французского колледжа официально закончилась война с гитлеровской Германией. Вот как это было
Мир5 минут чтения

«Суспiльне» пишет, что всего на встречу приехали 35 делегаций и представители Совета Европы. По данным Reuters, в поддержку трибунала выступили почти 20 европейских стран. Также на встрече министры подписали заявление о намерениях передать Украине миллиард евро из замороженных российских активов.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра заявила «Укринформу», что юридическая база для работы трибунала может быть заложена в этом году, а свою работу он сможет начать в 2026 году.

Я был гражданином СССР, но теперь я никто
Я был гражданином СССР, но теперь я никто
Я служил в армии России, но у меня нет документов, а власти хотят депортировать меня на родину — в Советский Союз
Общество8 минут чтения

«В этом году мы заканчиваем оформление юридической базы и начинаем формировать Спецтрибунал: набирать судей, секретариат, внедрять правила и регламенты работы, процедуры. Но главное — наступление справедливости для тех, кто совершает преступление агрессии против Украины, неизбежно», — добавила Мудра.

Ранее стало известно, что в рамках трибунала будет вестись расследование не только в отношении Владимира Путина, главы российского МИД Сергея Лаврова и председателя правительства Михаила Мишустина, но и в отношении еще примерно 20 российских чиновников. При этом, поскольку трибунал будет работать на базе Совета Европы, он не сможет преодолеть персональные иммунитеты Путина, Лаврова и Мишустина. Из-за этого их не смогут судить до тех пор, пока они занимают свои должности.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тысячи людей едут в Японию ради обычной телефонной будки
Мир
Тысячи людей едут в Японию ради обычной телефонной будки
В ней они говорят с умершими. Теперь по всему миру устанавливают такие же
17:05
Здесь капитулировали нацисты
Мир
Здесь капитулировали нацисты
В небольшом кабинете французского колледжа официально закончилась война с гитлеровской Германией. Вот как это было
00:01
Я был гражданином СССР, но теперь я никто
Общество
Я был гражданином СССР, но теперь я никто
Я служил в армии России, но у меня нет документов, а власти хотят депортировать меня на родину — в Советский Союз
17:00 8 мая
Сын известного продюсера сбил меня на электросамокате
Общество
Сын известного продюсера сбил меня на электросамокате
Я получила тройной перелом челюсти и лишилась многих зубов. Виновный избежал наказания, а его отец отказывается мне помогать
00:01 8 мая
Мы потеряли свою дочь
Общество
Мы потеряли свою дочь
Она пропала из виду всего на 15 минут. Мы не можем найти ее больше 10 лет
17:00 7 мая
Наемник ЧВК «Вагнер» обвинил государство в обмане
Общество
Наемник ЧВК «Вагнер» обвинил государство в обмане
Его жалобы набрали миллион просмотров. Но это не помогло, и теперь он на грани отчаяния и думает вернуться на войну
00:01 7 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования