СМИ: «трибунал для Путина» проведет расследование в отношении десятков российских чиновников

Проект трибунала в Гааге, который неофициально называют «трибуналом для Путина», предполагает расследование не только в отношении Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и председателя правительства Михаила Мишустина, но и в отношении около 20 российских чиновников. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на анонимные источники.

Как пишет издание, содержание документов, касающихся трибунала, держится в секрете, однако уже известно, что Владимира Путина не будут судить до тех пор, пока он занимает пост президента. Это объясняется тем, что трибунал будет создан на основе Совета Европы, который, в отличие от Совета Безопасности ООН, не обладает полномочиями снимать персональные иммунитеты — ими обладают Путин, Лавров и Мишустин.

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В то же время их иммунитет не запрещает трибуналу вести расследование, в результате которого может быть вынесено обвинительное заключение. Однако, как отметил источник DW, предъявить обвинение и выдать ордер на арест до снятия иммунитета невозможно.

При этом другие чиновники, которые, как предполагается, станут фигурантами расследования, обладают не персональным, а должностным иммунитетом. Список фигурантов подготовило украинское правительство, рассказал источник издания. Их имена не называются, однако DW пишет, что в список вошли политические и военные лидеры, ответственные за «планирование, подготовку, инициирование и осуществление преступления агрессии против Украины».

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На данный момент проект трибунала уже готов и ждет одобрения европейских политиков. Над ним с 2023 года работала международная группа экспертов в области права. Изначально в нее входили представители 41 страны, сейчас — 38 стран. Для учреждения трибунала за него должны проголосовать две трети участников Совета Европы, однако когда это может произойти, пока неизвестно.