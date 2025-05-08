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Политика

Путин встретился с Кадыровым на фоне его просьб об отставке

2 минуты чтения 01:22

Владимир Путин в среду встретился с Рамзаном Кадыровым. Это произошло после того, как накануне глава Чечни заявил, что просит освободить его от занимаемой должности. Четырехминутное видео встречи Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале, запись прерывается на предложении Путина рассмотреть документы, которые, по его словам, приготовил Кадыров. 

«Мы обсудили ряд важных тем вне протокола — и по каждому получил полное понимание и поддержку», — написал Кадыров в посте о встрече с Путиным.

Кадыров прочитал отчет о работе властей Чечни по бумажке, при этом текст на ней был напечатан крупным шрифтом и начинался с обращения «Уважаемый Владимир Владимирович», обратило внимание «Агентство». Кадыров рассказал Путину о росте строительства, сокращении безработицы и об участии чеченских военных во вторжении в Украину.

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Днем 6 мая Кадыров в своем телеграм-канале пояснил, что многие не поняли смысл его слов об отставке. Он добавил, что сам не решает оставаться ли ему на посту главы Чечни. «Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный Главнокомандующий, Президент России Владимир Владимирович Путин», — написал Кадыров.

Кадыров, который возглавляет Чечню с 2007 года, на данный момент свой пост дольше всех глав других российских регионов. На последних выборах, прошедших в Чечне в сентябре 2021 года, Кадыров, как утверждается, набрал 99,7% голосов избирателей. Его полномочия закончатся в 2026 году, однако в 2023 году он говорил, что планирует участвовать и в следующих выборах главы республики.  

При этом заявления о возможной отставке Кадырова появляются уже не в первый раз. Так, он сам несколько раз говорил о желании покинуть пост главы Чечни. В 2017, 2020, 2022 и 2023 годах Кадыров отмечал, что «засиделся» на посту главы Чечни и «заслужил бессрочный и длинный отпуск», но почти сразу брал свои слова назад. 

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В апреле прошлого года «Новая Газета Европа» сообщила о смертельной болезни Кадырова. В публикации утверждалось, что он несколько лет страдает некрозом поджелудочной железы и регулярно проходит курсы лечения в московской клинике. Там же говорилось, что Кремль якобы ищет замену Кадырову с осени 2023 года. В качестве одного из преемников издание тогда называло командира спецназа «Ахмат» и заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинова. 

После того как появились сообщения о неизлечимой болезни Кадырова глава Чечни выложил два видео — одно с совещания с местными чиновниками, а другое из спортзала. 

В марте этого года «Важные истории», ссылаясь на анонимные источники среди бывших и действующих сотрудников ФСБ, журналистов и правозащитников, сообщили, что Кадыров начал конфликтовать с Путиным. Издание утверждает, что проблемы у главы Чечни начались из-за его переговоров с ближневосточными монархиями о своих активах и безопасности семьи. 

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