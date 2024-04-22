СМИ: Кремль нашел замену тяжело больному Кадырову

Администрация президента с сентября 2023 года начала разрабатывать план на случай вынужденной смены власти в Чечне. Кремль уже нашел замену тяжело больному Рамзану Кадырову, утверждает «Новая газета Европа».

Издание предполагает, что действующего главу Чечни может сменить на его посту командир чеченского добровольческого объединения спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Новая газета Европа» обратила внимание на его выступление на 21-м съезде «Единой России» в декабре 2023 года и назвало его «первым важным сигналом стремительного карьерного взлета» Алаудинова.

Выступая перед единороссами, Алаудинов «предстал перед публикой цивилизованным чеченским силовиком», пишет издание. Он говорил практически без акцента, не читал с бумажки и не использовал слова-паразиты. Алаудинов рассуждал о традиционных ценностях и религии и пять раз употребил слово «бог». Для сравнения, слово «Аллах» он использовал лишь однажды, когда заканчивал речь обязательной для всех кадыровцев речевкой: «Ахмат — сила. Россия — мощь. Аллаху Акбар».

В январе 2024 года Алаудинов стал доверенным лицом Путина на президентских выборах. В феврале Рамзан Кадыров поздравил его с отличным окончанием обучения в Академии Генштаба ВС РФ. После этого соратники главы Чечни начали распространять слухи о готовящемся назначении Алаудинова на высокую должность в Минобороны — речь шла чуть ли не о первом заместителе министра.

В марте Алаудинов добился перехода ЧВК Вагнера в возглавляемый им «Ахмат». Вскоре после этого Путин подписал приказ о его назначении на должность заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ. «Новая газета Европа» пишет, что эта должность не сравнима с должностью первого заместителя министра, но называет ее «довольно крутой позицией для бывшего чеченского полицейского».

По информации издания, Рамзан Кадыров уже несколько лет страдает от панкреонекроза — заболевания поджелудочной железы, которое плохо поддается лечению и имеет высокий процент летальности.

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