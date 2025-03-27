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Политика

СМИ: Кадыров начал конфликтовать с Кремлем

2 минуты чтения 12:15 | Обновлено: 12:40

Глава Чечни Рамзан Кадыров начал конфликтовать с Владимиром Путиным. Их отношения ухудшились за последние месяцы из-за переговоров Кадырова с мусульманскими монархиями на Ближнем Востоке о своих активах и безопасности семьи. Об этом сообщают «Важные истории» со ссылкой на анонимные источники, в частности на бывших и действующих сотрудников ФСБ, журналистов и правозащитников.

Как пишет издание, Кадыров проводит переговоры без согласования с Кремлем, и за последнее время число его контактов с мусульманскими странами участились. По словам источника «Важных историй», глава Чечни попытался скрыть эти переговоры, однако о них узнала ФСБ и доложила Путину.

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Причиной этих переговоров издание называет болезнь Кадырова. Ранее «Новая газета Европа» писала, что состояние главы республики начало ухудшаться еще в 2022 году. По данным издания, у него серьезные проблемы с почками, а в 2019 году ему диагностировали некроз поджелудочной железы. Кроме того, Кадырову стало сложнее говорить, и он стал слишком тепло для местного климата одеваться, что, как пишут «Важные истории», может свидетельствовать о прогрессировании болезни. В то же время Кадыров пытается это скрыть с помощью активности в соцсетях и заранее записанных видеороликов.

По данным издания, глава Чечни не доверяет Кремлю и не уверен в безопасности своих родственников и соратников в случае своего ухода. Именно поэтому он начал вести переговоры с другими странами. Также он снял с поста вице-премьера республики по социальным вопросам свою 26-летнюю дочь Айшат. В конце марта этого года из реестра юрлиц пропали данные сразу двух его дочерей.

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«Важные истории» отмечают, что конфликт Кадырова с Кремлем затронул и депутата Госдумы Адама Делимханова. Так, представитель чеченского движения «Нийсо» Ансар Дишни утверждает, что «Адаму Делимханову действительно дали понять границы его «возможностей»». По его словам, российские власти недовольны тем, что Делимханов в последнее время занимался криминальными схемами без согласования с Кремлем. О чем именно идет речь, Дишни не уточнил.

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