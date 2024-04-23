После сообщений о смертельной болезни Кадыров выложил видео из спортзала и с совещания

После появившихся в СМИ сообщений о смертельной болезни Рамзана Кадырова глава Чечни опубликовал два видео со своим участием. На одном из них он проводит совещание, на другом — тренируется в спортзале.

Первое было выложено в телеграм-канале Кадырова 22 апреля через несколько часов после публикации расследования «Новой газеты Европа» о состоянии здоровья главы Чечни. На кадрах Кадыров сидит во главе стола с чеченскими чиновниками и обсуждает участие региона в войне в Украине. По подсчетам издания «Агентство», в этом ролике Кадырова показывают крупным планом в общей сложности около 40 секунд, но камера ни разу не задерживается на его лице, а сам он сидит в одной позе.

Позже в тот же день в аккаунте Кадырова в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано видео из спортзала. «Насыщенный день завершился тренировками и позитивом. Физические нагрузки не только улучшают тело, но и настроение. Вечерние занятия — это отличный способ расслабиться и зарядиться энергией», — говорится в подписи к нему.

В ролике продолжительностью около полутора минут глава Чечни, одетый в спортивный костюм, разминается, несколько раз жмет штангу от груди и делает упражнения на тренажерах. Вместе с ним тренируются еще несколько несколько человек, с одним из которых Кадыров борется.

22 апреля «Новая газета Европа» опубликовала расследование о состоянии здоровья Кадырова. В нем авторы сообщили, что глава Чечни с 2019 года страдает некрозом поджелудочной железы — болезнью, летальность которой оценивается в 80%. По данным издания, весной 2022 года здоровье Кадырова стало «стремительно ухудшаться» — у него начали отказывать почки, а из-за застоя жидкости в легких появилась одышка. Кадыров стал «с трудом говорить, медленно ходить, слишком тепло для чеченского климата одеваться», писала газета.

При этом издание утверждало, что российские власти запустили специальную «пиар-кампанию», чтобы убедить аудиторию в том, что с Кадыровым все в порядке. Одновременно, пишет газета, Кремль ищет замену Кадырову на посту главы Чечни.

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