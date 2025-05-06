Кадыров прокомментировал собственные слова об отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил собственные слова о желании покинуть должность главы республики, опубликовав пост в своем телеграм-канале. Чиновник заявил, что решать этот вопрос будет Владимир Путин.

«Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный Главнокомандующий, Президент России Владимир Владимирович Путин», — написал Кадыров и назвал себя «пехотинцем» и «командным человеком».

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5 мая чиновник рассказал медиа «Чечня сегодня», что готов покинуть свою должность и попросил, чтобы его «освободили от нее». Он отметил, что надеется, что у его потенциального преемника будут «свои инициативы и свое видение», не назвав имени человека, который мог бы занять пост главы республики.

Медиа «Агентство» отметило, что заявление Кадырова стало шестым за последние 10 лет. Журналисты утверждают, что причиной очередного намека на возможность отставки мог стать материал «Новой Газеты Европа», в котором утверждалось, что болезнь Кадырова «активировала сценарий смены власти» в республике.

Слухи об отставке возможном поиске преемника Кадырова появились после выхода в 2024 году публикации о возможной смертельной болезни чиновника, которую подготовила «Новая Газета Европа» со ссылкой на источники в силовых структурах и ЦКБ Управления делами президента России.

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Журналисты утверждают, что еще в 2019 году чиновнику диагностировали неизлечимое заболевание —некроз поджелудочной железы. По их информации, курсы лечение не дают значимого результата, а в Чечне и Москве разрабатывают сценарий на случай смерти политика.

Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года. В последний раз выборы в республике прошли в сентябре 2021 года, Кадыров набрал на них 99,7%. Его полномочия должны истечь в 2026 году.