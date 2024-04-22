СМИ: Рамзан Кадыров смертельно болен

Глава Чечни Рамзан Кадыров несколько лет страдает от панкреонекроза (некроза поджелудочной железы) — это заболевание с высоким процентом летальности, которое плохо поддается лечению, выяснила «Новая газета Европа».

Впервые этот диагноз, как утверждает издание, Кадырову поставили в январе 2019 года. Тогда он ушел в отпуск в связи со «временной нетрудоспособностью», а его обязанности исполнял председатель правительства Чечни Муслим Хучиев. Сам Кадыров тогда утверждал, что простудился в горах. «Организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня», — писал он.

Осенью того же года Кадыров пропустил заседание Национального антитеррористического комитета, после чего в сети поползли слухи о состоянии его здоровья.

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В том же году Кадыров сильно похудел, что является первым симптомом активно развивающегося панкреонекроза, пишет «Новая-Европа». С тех пор он, по информации издания, минимум дважды в год проходит регулярные процедуры в ЦКБ Управделами президента.

В январе 2020 года Кадыров еще раз взял отпуск в связи со «временной нетрудоспособностью». По официальной версии, у него были «мелкие проблемы со здоровьем», которые лечили в Москве «курсом капельниц». Летом того же года глава Чечни переболел коронавирусом и у него начались проблемы с эндокринной системой.

В сентябре 2022 года Кадырову сделали МРТ мозга, рассказал изданию источник из ЦКБ Управделами президента. «Прежнего лидера уже не будет, [новая] болезнь будет серьезно [на него] влиять. Даже в том случае, если он сейчас и оправится, он будет уже ни живым, ни мертвым…», — прокомментировал результаты обследования источник газеты, близкий к соратнику Кадырова депутату Адаму Делимханову.

Чтобы остановить распространение слухов о смертельной болезни Кадырове, его окружение и федеральные чиновники запустили пиар-кампанию, в которой поучаствовал даже Владимир Путин. За год он встретился с Кадыровым, а также его старшим сыном четыре раза.

Кроме того, чтобы отвлечь общественность от состояния здоровья Кадырова, федеральные пиарщики по согласованию с администрацией президента посоветовали главе Чечни опубликовать видео того, как его сын Адам избивает Никиту Журавеля, которого осудили за сожженный Коран. После этого началась длинная череда награждений сына главы Чечни различными званиями и орденами.

Сейчас состояние здоровья Кадырова стало стремительно ухудшаться, утверждает «Новая-Европа». «В результате отказа почек и застоя жидкости в легких (последствия основного заболевания) Кадыров увеличился в размерах в полтора раза. Форма его живота приобрела все признаки панкреатогенного асцита, у него появилась жуткая одышка, он стал с трудом говорить, медленно ходить, слишком тепло для чеченского климата одеваться», — отмечает издание.

В Кремле, по информации газеты, о состоянии Кадырова не только осведомлены, но и с сентября прошлого года разрабатывают сценарий на случай «вынужденной смены власти в Чечне».

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