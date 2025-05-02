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Мир

Ученые предупредили о скором падении на Землю советского космического корабля

2 минуты чтения 12:33

Советский космический корабль «Космос 482», который уже 53 года кружит по высокоэллиптической орбите, постепенно снижает высоту и может «бесконтрольно упасть» на Землю уже на следующей неделе. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на прогнозы ученых.

Советский корабль весом в полутонну должен был приземлиться на Венеру еще в 1970-х, но так и не сошел с орбиты из-за неисправности ракеты. По словам ученых, большая его часть была разрушена, однако сама посадочная капсула — сферический объект диаметром около одного метра — сохранилась и теперь снижает свою высоту.

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Голландский ученый из Делфтского технологического университета в Нидерландах Марко Лангбрук прогнозирует, что космический корабль войдет в атмосферу 10 мая. По его оценкам, он будет падать со скоростью 242 км/ч, если останется целым.

«Мы, конечно, не исключаем рисков, но серьезных поводов для беспокойства нет. Объект относительно невелик, и даже если он не распадется, последствия будут сопоставимы с редкими случаями падения метеоритов, которые происходят несколько раз в год. В повседневной жизни у людей больше шансов попасть под удар молнии», — заявил он.

Вполне возможно, что космический корабль не пострадает после входа в атмосферу. По словам Лангбрука, «Космос 482» был сконструирован так, чтобы выдерживать спуск через плотную, насыщенную углекислым газом атмосферу Венеры.

Однако эксперты сомневаются, что парашютная система сможет сработать после столь долгого пребывания в космосе. Теплозащитный экран также мог быть поврежден за годы на орбите.

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«Будет лучше, если теплозащитный экран выйдет из строя и аппарат сгорит при входе в атмосферу. Но если экран выдержит, аппарат войдет в атмосферу неповрежденным, то нам с неба упадет металлический объект весом в полтонны»», — подчеркнул Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. 

По данным ученых, корабль может упасть где угодно между 51,7 градусами северной и южной широты — от Лондона и канадского Эдмонтона до мыса Горн в Южной Америке. При этом, как отметил Лангбрук, большая часть поверхности Земли покрыта водой, поэтому вероятность падения в океан весьма велика.

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