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Мир

СМИ: ОПЕК задумался об опасном для бюджета России решении

2 минуты чтения 10:38

В Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) обсуждается возможность увеличить добычу уже во второй раз за последние несколько месяцев. Как пишет Bloomberg, принять такое решение членов ОПЕК призывает, в частности, принц Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман. По мнению экспертов, увеличение добычи ускорит падение цен на нефть, что может представлять угрозу для российского бюджета.

Выступая перед членами ОПЕК по видеосвязи, бин Салман напомнил, что в прошлом скоординированные действия членов организации уже приводили к получению желаемых результатов. В качестве примера он привел введенное основными странами ОПЕК нефтяное эмбарго 1973 года,, следствием которого стал резкий рост цен на сырую нефть.

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Как отмечает Bloomberg, риторика бин Салмана говорит о кардинальной смене стратегии Саудовской Аравией, которая последние десять лет последовательно добивалась снижения объемов добычи, чтобы поддержать высокую цену на нефть. Теперь же один из крупнейших поставщиков энергоносителей на мировые рынки хочет снизить цены, чтобы таким образом наказать других экспортеров, не соблюдающих соответствующие квоты.

Однако, как пишет Bloomberg, дальнейшее снижение цен на нефть, которые и без того упали до четырехлетнего минимума в 60 долларов за баррель, сократит прибыль  стран-членов ОПЕК, включая Саудовскую Аравию и Россию.Между тем, по данным Минфина за 2024 год, доля нефтегазовых доходов в российском бюджете составила около 30%. 

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