Опоздавший на рейс мужчина запустил тренд танцевать в аэропортах

Танцор и хореограф Блейк Макграт ждал рейса в международном аэропорту Даллас-Форт-Уэрт в Техасе и решил записать видео со своим танцем. Он опоздал на рейс и запустил тренд в соцсетях танцевать в аэропортах, сообщает CNN.

Как пишет издание, осенью прошлого года Макграт вспомнил, как его друг записал видео с танцем в аэропорту и решил сделать то же самое. Он захотел «выехать на своем чемодане, сбросить ботинок и сделать несколько пируэтов», а затем наложить на это трек Селин Дион «It’s All Coming Back to Me Now».

В итоге у хореографа получилось 21-секундное видео, которое ему помог снять помощник. Макграт хотел сразу же выложить его в TikTok и Instagram, но его помощник сказал, что им пора на посадку. «И вот мы бежим к нашему выходу на посадку, а они говорят: “О, да, он только что закрылся. Самолет улетел”», — рассказал Макграт. Когда он выложил видео, он озаглавил его строкой «Уничтожил этот TikTok, но опоздал на свой рейс» и подписал фразой «Стоило ли это того?»

Видео Макграта стало набирать популярность, и на сегодня его посмотрели 6,7 миллионов раз. Танец стал визитной карточкой Макграта, и он стал повторять его в других аэропортах мира. Другие пользователи соцсетей, в том числе дети и те, кто не занимается танцами профессионально, стали снимать пародии на хореографа и тоже танцевать в аэропортах.

CNN отмечает, что теперь у Макграта есть еще не анонсированные планы по сотрудничеству с авиакомпаниями. Аэропорты по всему миру, например, амстердамский аэропорт Схипхол, регулярно комментируют вирусные видео Макграта, призывая его приехать и станцевать у них. В свою очередь, хореограф отметил, что ему неизвестны случаи, чтобы кто-то, как и он, опоздал на рейс из-за записи ролика.