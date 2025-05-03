СМИ сообщили об уходе из России создателей «Маши и Медведя»

Создавшая популярный мультсериал «Маша и Медведь» студия «Анимаккорд» готовится к закрытию московского офиса, возможное продолжение будет разрабатываться в головном офисе на Кипре, сообщает журналист Иван Ильин со ссылкой на анонимных инсайдеров.

Он утверждает, что права на сериал принадлежат кипрской компании Animaccord LTD, а права на персонажей — одному из создателей его идеи Олегу Кузовкову. Именно он, по данным Ильина, инициировал уход «Маши и Медведя» из России из-за недовольства «конвейерным» выпуском новых серий. В московском «Анимаккорде» информацию о закрытии студии и уходе мультсериала из России опровергают.

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Ильин также сообщил, что увольнения в «Анимаккорде» уже идут «волнами», оставшихся аниматоров уволят к 30 июня. Сотрудникам студии выплатили положенные компенсации, исключением стали сотрудники, заключившие договоры гражданско-правового характера.

Управляющий директор студии Дмитрий Ловейко в интервью изданию «Подъем» заявил, что он остается директором «Маши и Медведя», сведения о сокращениях в «Анимаккорд», по его словам, недостоверны. «Это неправда. Но комментировать я не могу. Это не так», — сказал Ловейко. Журналисты отмечают, что мужчина не уточнил, какие сведения из публикации Ильина не соответствуют действительности.

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По итогам 2024 года персонажи «Маши и Медведь» заняли первое место по популярности среди российских детей, опередив человека-паука и героев игры Minecraft. За них проголосовал каждый третий опрошенный ребенок в возрасте от 4 до 15 лет.

Одна из серий «Маши и Медведя» в 2019 году вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самый просматриваемый анимационный ролик на платформе YouTube. Всего же, как сообщает медиа «Афиша Daily», мультсериал переведен на 39 языков, а совокупное число подписчиков на русскоязычном и англоязычном каналах проекта превышает 100 миллионов человек.