Названы любимые персонажи детей в России

Человек-паук и герои видеоигры Minecraft по итогам прошлого года вошли в тройку персонажей, которых дети из городов-миллионников в возрасте от 4 до 15 лет называют своими любимыми. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос компании Ipsos.

Первое место в рейтинге заняли Маша и Медведь из одноименного мультсериала студии «Анимаккорд». За этих персонажей проголосовал каждый третий ребенок. Человека-паука (Disney) назвал своим любимым персонажем каждый пятый респондент, почти такой же результат оказался и у героев игры Minecraft (Microsoft).

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Главные герои французского анимационного сериала «Леди Баг и Супер-Кот» заняли четвертое место, а на пятом — Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик из «Простоквашино» студии «Союзмультфильм».

«Ведомости» подчеркивают, что официально правообладатели популярных западных персонажей в России не представлены, а российские кинотеатры показывают полнометражные картины с ними без официальных лицензий. Тем не менее в 2023 году в России состоялась премьера «Человек-паук: Паутина вселенных», а в этом году вышел «Minecraft в кино».

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Согласно опросу Ipsos, в 2019 году Человек-паук занимал пятую строчку в рейтинге любимых персонажей российских детей. Маша и Медведь также оказались тогда не первом месте, на втором были герои мультфильма «Гадкий я», на третьем — герои серии фильмов Warner Bros. Pictures о Гарри Поттере, а на четвертом — фиксики из одноименного мультсериала.

По данным сервиса заказов из-за рубежа CDEK.Shopping, Minecraft — самая популярная у россиян игра, ее предпочитает каждый пятый геймер. На втором месте оказалась GTA (14,5 процента), а на третьем — The Witcher («Ведьмак») с 10,4 процента.