Кошка пережила оказавшееся смертельным для ее хозяев падение со 120-метровой скалы

В США мужчина и женщина, чьи имена не называются, вместе со своей кошкой, находившейся в переноске, упали со 120-метровой скалы в штате Юта. В результате люди погибли, а кошка пережила падение, сообщило местное издание USA Today, ссылаясь на представителей зоозащитной организации Best Friends.

Как сообщается, инцидент произошел на смотровой площадке каньона Брайс. По неизвестной причине люди перелезли через барьер безопасности и сорвались вниз. Позже рядом с их телами обнаружили выжившую кошку в переноске.

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«Примечательно, что у кошки сломана пара ребер и выбиты кончики двух клыков, но анализы крови оказались в норме. Она самостоятельно ест и пьет», — сообщил представитель Best Friends Джуд Баттиста. По его словам, выжившей кошке около 12 лет, в приюте ее назвали Мираж.

В конце февраля в аннексированном Крыму неизвестный мужчина сбросил кошку с 40-метрового обрыва у замка «Ласточкино гнездо». Его действия попали на запись установленных там камер видеонаблюдения. Позже местные жители рассказали, что пострадавшее животное зовут Муся. По их словам, она жила на территории «Ласточкиного гнезда» последние 10 лет.

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Вскоре представители МВД сообщили о задержании 24-летнего мужчины, а в сети распространилось видео с ним, записанное в отделе полиции. На кадрах задержанный пытается пояснить причины своего поступка и говорит, что сбросил кошку с обрыва, потому что она «начала сопротивляться и вырываться». «Ему, видимо, не понравилось, что я его на руки взял», — заключил он.

Позже силовики сообщили, что задержанный страдает психическим расстройством и состоял на учете в психоневрологическом диспансере, в связи с чем его на 10 дней поместили в больницу. Также в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Спустя сутки стало известно, что кошка Муся пережила падение со скалы. Спасатели, спустившиеся на дно ущелья, обнаружили ее, прячущуюся среди камней. По словам местных зоозащитников, животное удалось спасти.