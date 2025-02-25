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Общество

Сброшенная со скалы у «Ласточкиного гнезда» кошка Муся выжила

16:31 25.02.2025

Кошка по кличке Муся, которую посетитель «Ласточкиного гнезда» в аннексированном Крыму сбросил с 40-метрового обрыва, выжила, пишет портал «Крым 24». Волонтеры нашли Мусю в расщелине скалы, где она спряталась после падения.

«Ей просто повезло. Возможно, она упала по касательной на скалу, или там был щебень или скользящие камни», — рассказал директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков.

По его словам, кошки обладают уникальными способностями, позволяющими им не получать серьезных травм при падении с большой высоты. «Известны случаи, когда кошки падали с многоэтажных домов и часто приземлялись с деревьев. Когда кошка падает, она расправляет лапы в воздухе, что помогает смягчить приземление», — добавил Зубков.

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По данным портала, Муся пряталась среди камней на обрыве три дня, прежде чем ее обнаружили. 25 февраля на место прибыла группа спасателей, которая поймала кошку и подняла ее с отвесных скал.

О состоянии животного пока неизвестно. «Крым 24» пишет, что после спасения кошку осмотрит ветеринар.

Накануне в МВД сообщили, что мужчину, который, по данным силовиков, сбросил кошку со скалы, задержали. Подозреваемым оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга, который состоял на учете в психоневрологическом диспансере, пишет 78.ru.

Отмечается, что мужчину поместили в больницу на 10 дней. Силовики возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным.

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Перед задержанием подозреваемого доставили в ялтинский отдел полиции, чтобы выяснить причины его поступка. На видео, опубликованном в телеграм-канале Baza, ​​мужчина заявлял, что он сбросил кошку, потому что она «начала сопротивляться и вырываться» 

«Ему, видимо, не понравилось, что я его на руки взял», — ответил подозреваемый и пожал плечами.

Согласно записи с камер видеонаблюдения, которую ранее опубликовал телеграм-канал Baza, подозреваемый поднимает кошку на руки, проходит с ней несколько шагов, а затем сбрасывает с 40-метровой скалы.

«Крым 24» пишет, что Муся живет на территории «Ласточкиного гнезда» около 10 лет. Ее называли «местной достопримечательностью».

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