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Криминал

Мужчина сбросил кошку со скалы у «Ласточкиного гнезда»

12:45 24.02.2025

Посетитель «Ласточкиного гнезда» в аннексированном Крыму сбросил с 40-метровой скалы кошку Мусю, которая жила на территории замка около 10 лет, сообщил вчера телеграм-канал Baza. Сегодня мужчину задержала полиция, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Неизвестный вначале подошел погладил ее, увидел, что никого нет взял, отнес на смотровую и выкинул», — рассказали сотрудники «Ласточкиного гнезда» телеграм-каналу «Крым 24». Издание пишет, что кошка Муся «была местной достопримечательностью и встречала гостей».

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Представитель МВД Ирина Волк сегодня сообщила, что по подозрению в жестоком обращении с животным полиция задержала 24-летнего мужчину из Санкт-Петербурга. По ее данным, силовики отвезли мужчину в ялтинский отдел полиции и пытаются выяснить причины его поступка.

Связанный с силовиками телеграм-канала Baza опубликовал видео из ОВД, на котором у задержанного мужчины кто-то пытается узнать, зачем он выбросил кота. «Он начал сопротивляться, он начал вырываться. Ему, видимо, не понравилось, что я его на руки взял», — ответил мужчина, пожимая плечами.

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Вчера Baza опубликовала запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как мужчина берет кошку в руки, проходит с ней несколько шагов, а потом сбрасывает с обрыва. Высота скалы мыса Ай-Тодор, на которой построено «Ласточкино гнездо», составляет около 40 метров.

По статье о жестоком обращении с животными, повлекшем гибель или увечье (245 УК), мужчине может грозить до пяти лет колонии или штраф до 300 тысяч рублей.

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