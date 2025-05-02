Чиновники в Белом доме пользуются менее защищенной подделкой Signal

Фотографии, сделанные на заседании кабинета министров США на этой неделе, показали, что высокопоставленные чиновники Белого дома общаются в менее защищенном аналоге мессенджера Signal, который оказался в центре громкого скандала вокруг национальной безопасности страны в прошлом месяце. Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, на фотографиях запечатлен в частности отстраненный от должности советника по национальной безопасности США Майкл Уолтц, который по ошибке добавил в чат с секретной информацией и планами бомбардировок Йемена главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга. Вероятно, Уолтц использовал приложение TM SGNL, разработанное компанией TeleMessage, которая которая создает копии мессенджеров, но добавляет в них возможность сохранять и архивировать сообщения.
Чиновники Белого дома могут использовать аналог Signal, чтобы соблюсти требование закона о сохранении президентских записей, отмечает The Guardian. Эта функция предполагает, что сквозное шифрование, которое делает Signal надежным средством обмена личными сообщениями, вероятно, не поддерживается в аналоге мессенджера.
«Как мы уже неоднократно говорили, Signal — одобренное приложение для правительственного использования и устанавливается на правительственные телефоны», — завил представитель Белого дома, комментируя фотографии.
Как пишет The Guardian, среди контактов Уолтца в поддельном мессенджере, вероятно, оказались вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, которого назначили исполняющим обязанности советника по нацбезопасности вместо Уолтца, директор национальной разведки Тулси Габбард и специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.