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Мир

Бали остался без света

2 минуты чтения 20:45

На острове Бали в Индонезии произошло масштабное отключение электричества из-за поломки подводного кабеля, соединяющего острова Ява и Бали. К вечеру энергоснабжение удалось восстановить примерно наполовину. Об этом сообщают Jakarta Globe и Indonesia Expat.

По их данным, отключение света началось около трех-четырех часов дня по местному времени (10-11 часов по Москве) и затронуло большую часть острова. О причине блэкаута — поломке кабеля, из-за которой одновременно отключились все электростанции — сообщили в Государственной энергетической компании PLN Bali. Отмечается, что отключение повлияло на туристическую и торговую деятельность острова, а также на работу госучреждений.

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Так, из-за блэкаута на Бали перестали работать светофоры, что привело к большим заторам и нескольким ДТП. Также те рестораны и магазины, которые смогли продолжить работу с помощью генераторов, перестали принимать оплату через кассовые терминалы. Отели и крупные предприятия тоже перешли на резервное питание.

Кроме того, сообщалось о сбое в Международном аэропорте Денпасар. При этом он продолжил принимать и отправлять рейсы. Некоторые путешественники сообщали о том, что они застряли в лифтах или не смогли попасть в номер отеля из-за отказа систем с ключами-картами.

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«В общей сложности света не было около восьми часов. <…> Многие кафе были обесточены, у некоторых свои генераторы, где поесть был выбор. Транспортный коллапс здесь всегда, но он усугубился неработающими светофорами. На байке еще проехать возможно, на машине сложнее», — рассказала РБК местная жительница Анастасия.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» также сообщал со ссылкой на сообщения в местных чатах, что на острове также перестал работать интернет от индонезийского оператора связи XL Axiata, которым часто пользуются на Бали. К ночи на острове восстановили около 50% электроснабжения.

Ранее с блэкаутом столкнулись жители Испании, Португалии и Франции. Его причина до сих пор не установлена. По разным версиям, масштабное отключение электричества могло произойти из-за «редкого атмосферного явления» или кибератаки, однако последнюю версию исключили власти Португалии.

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