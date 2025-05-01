Подростка ограбили и заставили пить свою мочу в прямом эфире

Во французской коммуне Сен-Дени недалеко от Парижа трое неизвестных избили 17-летнего подростка, чье имя не называется, и заставили пить свою мочу, транслируя происходящее в соцсети. Об этом сообщают Le Figaro и Le Parisien со ссылкой на источники в полиции и заместителя прокурора города Бобиньи.

По данным изданий, инцидент произошел на прошлой неделе. Подросток думал, что идет на свидание с девушкой, о котором они договорились в ходе переписке в Snapchat. Однако около четырех часов дня подросток «попал в засаду»: когда он прибыл на встречу, девушки там не оказалось. Вместо нее его встретили три человека, один из которых достал нож.

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После этого подростка завели в одно из зданий и угрозами заставили подняться на 10-й этаж. Нападавшие потребовали отдать им личные вещи и одежду, после чего выдали другую одежду и заставили ее надеть. Троица избила подростка и заставила выпить свою мочу, снимая это на телефон и транслируя онлайн в соцсетях.

Спустя более пяти часов подростка отпустили, и он обратился в полицию. В прокуратуре Бобиньи сообщили, что он был в состоянии шока и со следами избиения, однако подростка не стали госпитализировать. Представитель прокурора заявил, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело о «групповом насилии и актах пыток и варварства». Его передали полицейским из Сен-Дени. Отмечается, что поиск нападавших все еще продолжается, пока никого из них не задержали.

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