EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Подростка ограбили и заставили пить свою мочу в прямом эфире

2 минуты чтения 21:28

Во французской коммуне Сен-Дени недалеко от Парижа трое неизвестных избили 17-летнего подростка, чье имя не называется, и заставили пить свою мочу, транслируя происходящее в соцсети. Об этом сообщают Le Figaro и Le Parisien со ссылкой на источники в полиции и заместителя прокурора города Бобиньи.

По данным изданий, инцидент произошел на прошлой неделе. Подросток думал, что идет на свидание с девушкой, о котором они договорились в ходе переписке в Snapchat. Однако около четырех часов дня подросток «попал в засаду»: когда он прибыл на встречу, девушки там не оказалось. Вместо нее его встретили три человека, один из которых достал нож. 

«Величайшая мистификация в истории»
«Величайшая мистификация в истории»
Журналисты опубликовали дневники Гитлера, где он писал об отношениях с Евой Браун и жаловался на метеоризм. Все 60 томов оказались фейком
Мир10 минут чтения

После этого подростка завели в одно из зданий и угрозами заставили подняться на 10-й этаж. Нападавшие потребовали отдать им личные вещи и одежду, после чего выдали другую одежду и заставили ее надеть. Троица избила подростка и заставила выпить свою мочу, снимая это на телефон и транслируя онлайн в соцсетях. 

Спустя более пяти часов подростка отпустили, и он обратился в полицию. В прокуратуре Бобиньи сообщили, что он был в состоянии шока и со следами избиения, однако подростка не стали госпитализировать. Представитель прокурора заявил, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело о «групповом насилии и актах пыток и варварства». Его передали полицейским из Сен-Дени. Отмечается, что поиск нападавших все еще продолжается, пока никого из них не задержали.

Я сбежал из России в Германию
Я сбежал из России в Германию
На родине мне грозит тюрьма, но и на новом месте тяжело: моя жена умерла, и теперь я отец-одиночка
Общество8 минут чтения

Ранее стало известно, что в московской школе №2120 несколько учеников избили восьмиклассника из-за его внешнего вида до потери сознания. Подросток оказался в реанимации. После этого родители устроили у здания школы стихийный митинг, а директора школы уволили.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Потомок первого долларового миллиардера исчез на острове
Мир
Потомок первого долларового миллиардера исчез на острове
Он пропал, когда исследовал коренные племена. Есть версии, что его съели
00:01 2 мая
«Величайшая мистификация в истории»
Мир
«Величайшая мистификация в истории»
Журналисты опубликовали дневники Гитлера, где он писал об отношениях с Евой Браун и жаловался на метеоризм. Все 60 томов оказались фейком
17:00
Я сбежал из России в Германию
Общество
Я сбежал из России в Германию
На родине мне грозит тюрьма, но и на новом месте тяжело: моя жена умерла, и теперь я отец-одиночка
00:01
Как понять логику мясорубки?
Политика
Как понять логику мясорубки?
Что говорит нам военный новояз, и за что генералы получают награды и повышения
00:01 30 апреля
Я переехал в Лондон в 43 года
Общество
Я переехал в Лондон в 43 года
Я был журналистом в Москве, дважды эмигрировал, а теперь учусь на психоаналитика
00:01 29 апреля
За что посадили самого преданного генерала Путина
Политика
За что посадили самого преданного генерала Путина
И что это может нам рассказать обо всем устройстве армии и государства
20:36 28 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования