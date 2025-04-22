Школьники до потери сознания избили восьмиклассника из-за внешнего вида

Ученики школы № 2120 в Новой Москве жестоко избили восьмиклассника. Пострадавший находится в реанимации. По данным издания «Москва онлайн», столичный департамент образования поставил ситуацию на особый контроль.

По данным издания, инцидент произошел 21 апреля в одном из корпусов школы, расположенной в Московском (ТиНАО). Отмечается, что в тот день на восьмиклассника напали двое его сверстников. Факт избиения подтвердили в департаменте образования Москвы. В ведомстве сообщили, что была создана специальная комиссия для проведения внутренней проверки, по итогам которой примут меры в отношении виновных и ответственных сотрудников школы.

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«Департамент образования и науки города Москвы расценивает инцидент, произошедший в школе № 2120 как жестокий акт насилия. Подобное проявление агрессии совершенно недопустимо, не имеет оправдания и повлечет за собой последствия для виновных в рамках закона. Мы оказываем полное содействие правоохранительным органам в расследовании», — сообщили в ведомстве.

После инцидента в телеграм-канале школы опубликовали комментарий директора учебного заведения Дмитрия Ланщикова, который подтвердил произошедшее. По его словам, инцидент произошел во время перемены и пострадавшему «незамедлительно была вызвана скорая помощь».

«Подобное поведение недопустимо в стенах нашей школы. Информация о ситуации направлена в правоохранительные органы. Мы проводим служебное расследование, чтобы установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о постановке подростков на внутришкольный учет», — говорится в заявлении директора.

Он также сообщил, что после случившегося в школу были вызваны родители нападавших, с ними провели беседу. Кроме того, в школе было усилено дежурство педагогов на переменах, добавил Ланщиков.

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Близкий к силовикам телеграм-канал Baza, в свою очередь, сообщил, что восьмиклассника избили за его внешний вид и это не первое нападение на него в стенах школы. По словам одноклассников мальчика, нападавшим не нравилось, что он выглядит «как неформал», а руководство школы якобы не предпринимало реальных действий, что привело к очередному избиению.

Сообщается, что в последний раз мальчика избили до потери сознания и сломали ему челюсть. На видео, которое прислали очевидцы, видно, что после нападения у пострадавшего начались судороги.