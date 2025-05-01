Соцсеть X стала покидать европейская аудитория

Пользователи из Европы массово покидают соцсеть X, принадлежащую миллиардеру Илону Маску. Об этом свидетельствуют данные из свежего отчета компании, опубликованные в соответствии с требованиями европейского Закона о цифровых услугах, пишет американское издание Politico.
Согласно отчету, с августа прошлого года от использования этой соцсети отказались 11 миллионов европейцев, в том числе 2,7 миллиона жителей Франции, 1,8 миллиона пользователей из Польши и 1,3 миллиона жителей Германии. При этом аудитория X Литве и Люксембурге сократилась за отчетный период на четверть. Суммарно количество европейских пользователей соцсети сократилось менее чем за год со 105 миллионов до 95 миллионов человек.
Илон Маск приобрел соцсеть, носившую название Twitter, в 2022 году. Он переименовал ее в X, а также изменил правила модерации, благодаря чему на платформу вернулся, в частности, расистский и гомофобный контент. Кроме того, сам Маск не раз писал посты в поддержку ультраправых движений и репостил фейки, в том числе сфабрикованные российской пропагандой.
Общественная и политическая деятельность Маска, в том числе в качестве ближайшего соратника и члена администрации президента США Дональда Трампа, сильно снизили его популярность в мире и, в частности, в Европе. Это привело к оттоку пользователей из соцсети.
Так, в январе прекратил работу аккаунт в X французской столицы города Парижа. Ранее от использования соцсети отказалось множество учреждений и знаменитостей, включая легендарного писателя в жанре ужасов Стивена Кинга, университет Лидса и британское издание The Guardian.
В свою очередь, Еврокомиссия в 2023 году начала в отношении соцсети расследование по подозрению в нарушении требований Европейского законодательства в области противодействия незаконному контенту и дезинформации. В июле 2024 года европейские власти заявили о нарушении платформой действующих норм, однако наказание за это до сих пор не назначено.