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Мир

Соцсеть X стала покидать европейская аудитория

2 минуты чтения 12:56

Пользователи из Европы массово покидают соцсеть X, принадлежащую миллиардеру Илону Маску. Об этом свидетельствуют данные из свежего отчета компании, опубликованные в соответствии с требованиями европейского Закона о цифровых услугах, пишет американское издание Politico.

Согласно отчету, с августа прошлого года от использования этой соцсети отказались 11 миллионов европейцев, в том числе 2,7 миллиона жителей Франции, 1,8 миллиона пользователей из Польши и 1,3 миллиона жителей Германии. При этом аудитория X Литве и Люксембурге сократилась за отчетный период на четверть. Суммарно количество европейских пользователей соцсети сократилось менее чем за год со 105 миллионов до 95 миллионов человек.

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Илон Маск приобрел соцсеть, носившую название Twitter, в 2022 году. Он переименовал ее в X, а также изменил правила модерации, благодаря чему на платформу вернулся, в частности, расистский и гомофобный контент. Кроме того, сам Маск не раз писал посты в поддержку ультраправых движений и репостил фейки, в том числе сфабрикованные российской пропагандой.

Общественная и политическая деятельность Маска, в том числе в качестве ближайшего соратника и члена администрации президента США Дональда Трампа, сильно снизили его популярность в мире и, в частности, в Европе. Это привело к оттоку пользователей из соцсети.

Так, в январе прекратил работу аккаунт в X французской столицы города Парижа. Ранее от использования соцсети отказалось множество учреждений и знаменитостей, включая легендарного писателя в жанре ужасов Стивена Кинга, университет Лидса и британское издание The Guardian.

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В свою очередь, Еврокомиссия в 2023 году начала в отношении соцсети расследование по подозрению в нарушении требований Европейского законодательства в области противодействия незаконному контенту и дезинформации. В июле 2024 года европейские власти заявили о нарушении платформой действующих норм, однако наказание за это до сих пор не назначено.

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