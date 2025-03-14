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Политика

Маск репостнул оправдывающий Гитлера и Сталина твит

17:53 14.03.2025

Миллиардер и советник президента США Дональда Трампа Илон Маск сделал репост твита, автор которого утверждал, что Адольф Гитлер, Иосиф Сталин и Мао Цзедун не убивали миллионы людей. За руководителей Третьего Рейха, СССР и Китая это сделали госслужащие, сказано в публикации.

Твит в итоге собрал более миллиона просмотров и 16 тысяч лайков. На пост Маска в его соцсети Х обратил внимание The Insider.

«Сталин, Мао и Гитлер не убивали миллионы людей. Это сделали их госслужащие», — говорится в оригинальном посте. Его автор использовал скриншот твита 2019 года из другого аккаунта.

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Последние месяцы Маска несколько раз обвиняли в симпатиях к Гитлеру. В январе бизнесмен на трибуне митинга в честь победы Трампа дважды изобразил похожий на нацистское приветствие жест. На обвинения в «брошенной зиге» Маск отреагрировал, назвав обвинителей людьми, «нуждающимися в грязных трюках».

«Лозунг “все — Гитлеры” уже так надоел», — написал тогда соратник Трампа. Однако позже, в феврале, сам бизнесмен сравнил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с Гитлером.  

На фоне выборов в Германии Маск назвал канцлера Олафа Шольца «тупым дерьмом», а также поддержал крайне правую партию «Альтернатива для Германии». Американский миллиардер выступил на предвыборном мероприятии партии и призвал немцев оставить чувство вины в прошлом.

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С января во многих странах мира началась кампания бойкота против электромобилей принадлежащей Маску компании Tesla. Противники политической позиции бизнесмена стали рисовать на автомашинах и дилерских центрах свастику, писать «Heil Tesla» и размещать рядом с логотипом бренда фото Маска на трибуне с «брошенной зигой».

Состояние бизнесмена сократилось со времени вступления Тампа в должность примерно на четверть — в основном из-за падения стоимости акций Tesla.

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