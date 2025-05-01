Казахстан начнет выдавать «золотые визы»

Иностранные граждане, которые инвестировали значительные средства в экономику Казахстана, смогут получить так называемые «золотые визы». Об этом, как передает РИА «Новости», заявили в министерстве иностранных дел страны.

«Согласно новым условиям, иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 тысяч долларов США в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на оформление инвесторской визы. Данная «золотая виза» предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в Республике Казахстан сроком до 10 лет», — говорится в заявлении ведомства.

Я сбежал из России в Германию На родине мне грозит тюрьма, но и на новом месте тяжело: моя жена умерла, и теперь я отец-одиночка Общество 8 минут чтения

Там также приводится опыт Европы, США, ОАЭ и Сингапура, где подобные визовые программы зарекомендовали себя как эффективный инструмент привлечения капитала и технологий. «Казахстан присоединяется к этому подходу, предлагая собственную модель инвестиционного резидентства. Выдача «золотых виз» создает благоприятную и предсказуемую среду для иностранных инвесторов, обеспечивая правовые гарантии и укрепляя доверие к инвестиционному климату Казахстана», — добавили в МИДе страны.

Как понять логику мясорубки? Что говорит нам военный новояз, и за что генералы получают награды и повышения Политика 7 минут чтения

Как отмечается, программа «золотых виз» вступит в силу по истечении 10 дней после официального опубликования соответствующего документа.

В конце февраля американский президент Дональд Трамп заявил о введении так называемых «золотых карт», которые позволят богатым иностранцам жить и работать в США, а затем и получить американское гражданство. Как сообщалось, стоить такая карта будет пять миллионов долларов.