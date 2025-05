Спиленное «дерево Робин Гуда» повредило древнеримское укрепление

В Великобритании судят мужчин, которые обвиняются в том, что спилили 300-летний платан Сикамор-Гэп, известный как «дерево Робин Гуда». Платан при падении повредил Вал Адриана, защитное сооружение времен Римской Империи, внесенное в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщила The Guardian.

Сикамор-Гэп рос в национальном парке Нортумберленд на северо-востоке Англии и был спилен в ночь с 27 на 28 сентября 2023 года. Сейчас задержанные 39-летний Дэниел Грэм и 32-летний Адам Каррутерс дают показания присяжным суда Ньюкасла. Они отрицают обвинения в «нанесении преступного ущерба» знаменитому дереву и древнеримским укреплениям, сообщила газета.

Прокуратура утверждает, что мужчины приехали в Нортумберленд из Карлайла с «идиотской миссией» срубить дерево во время бушевавшего в те дни шторма Агнес. По версии обвинения, мужчины приехали на автомобиле Грэма, снимали спиливание дерева бензопилой на iPhone и забрали с собой в качестве трофея кусок ствола платана.

«Величайшая мистификация в истории» Журналисты опубликовали дневники Гитлера, где он писал об отношениях с Евой Браун и жаловался на метеоризм. Все 60 томов оказались фейком Мир 10 минут чтения

Позже мужчины «радовались» тому, что об уничтожении дерева появились заголовки газет в Великобритании и за ее пределами, процитировала газета доводы прокуратуры.

Адвокат Грэма на суде заявил, что его подзащитного подставили. Кто именно это сделал, адвокат не сказал. Грэм дал показания, согласно которым «никогда не занимался большой рубкой». Каррутерс в своих показаниях не смог вспомнить, что делал в ночь гибели дерева, но «есть большая вероятность», что сидел дома с новорожденным ребенком. Мужчина назвал бензопилы «отвратительными вещами» и сказал, что никогда ими не пользовался.

Воровал у богатых и делился с бедными Грабитель из Франции несколько лет уходил от правосудия и троллил полицейских. А потом ему изменила удача Криминал 9 минут чтения

На суде стало известно, что полиция так и не обнаружила обломок дерева, который, как утверждает обвинение, был взят мужчинами в качестве трофея. Следствие не нашло и бензопилу, использованную для спиливания платана, пишет The Guardian.

Грэму и Каррутерсу предъявлены обвинения в причинении ущерба дереву на сумму 622 191 фунт стерлингов и ущерба Адрианову Валу на сумму 1144 фунтов стерлингов (итого около 68 миллионов рублей). Стена и дерево принадлежат крупнейшему британскому землевладельцу, благотворительной организации «Национальный фонд».

Платан Сикамор-Гэп приобрел известность в 1991 году — после выхода фильма «Робин Гуд: Принц воров» с Кевином Костнером, а также видеоклипа канадского исполнителя Брайана Адамса на главную композицию саундтрека этой картины (Everything I Do) I Do It for You. Песня и фильм получили премию «Оскар».

В 2016 году платан стал победителем национального конкурса «Дерево года в Англии».

Адрианов Вал был возведен римлянами по II веке нашей эры для защиты от набегов кельтов, скоттов и других северных племен. Древняя стена пересекала весь остров Великобритания поперек.