Воровал у богатых и делился с бедными

Грабитель из Франции несколько лет уходил от правосудия и троллил полицейских. А потом ему изменила удача

Бруно Сулак в конце 1970-х — начале 1980-х годов стал известен на всю Францию. Несмотря на то что он ограбил большое количество супермаркетов и ювелирных магазинов, ему удалось заслужить симпатии публики, прессы и даже некоторых полицейских. Он не применял насилие и забирал деньги только больших компаний. Не раз ему удавалось сбегать из-под ареста. Рассказываем историю французского Робин Гуда в еженедельной тру-крайм рубрике «Холода».

В ночь с 17 на 18 марта 1985 года дверь в камеру известного грабителя Бруно Сулака в тюрьме Флери-Мерожи недалеко от Парижа открылась в неположенное время.

Появившийся в проеме молодой сотрудник тюремной администрации по имени Марк Метж вывел Сулака в коридор, где заключенного ждал заместитель директора тюрьмы Тьерри Снитер. При Снитере был ключ, открывающий все тюремные замки. Через тюремный корпус он довел Сулака до «ротонды» — центральной части тюрьмы, недалеко от выхода. Возле одного из решетчатых заборов они расстались: Снитер выдал Сулаку рацию — для связи, а сам пошел отвлекать своих коллег.

Далее Сулаку нужно было пробраться на второй этаж административного здания, открыть окно в кабинете, дверь которого обычно не запиралась, спрыгнуть с трехметровой высоты на парковку для сотрудников и спрятаться в машине Снитера. Таков был план побега, за помощь в котором Бруно Сулак пообещал сотрудникам тюрьмы Снитеру и Метжу миллионы франков.

Все шло по плану, до тех пор пока Сулак не обнаружил, что дверь в нужный ему кабинет заперта. Голоса патрулирующих здание охранников звучали все ближе, и Сулак укрылся в шкафу в одной из незапертых комнат. К его несчастью, оказалось, что здесь же отдыхали тюремщики. Сулак хотел отсидеться в шкафу, но его выдали звуки, раздавшиеся из рации.

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Из дезертиров — в грабители

Сулак родился в 1955 году в Алжире в семье бывшего служащего Французского Иностранного легиона. Его отец служил в Индокитае, где лишился руки, но получил несколько наград.

Детство будущий грабитель провел в Марселе и в 20 лет последовал примеру отца, вступив в Иностранный легион. В Кальви, на северо-западе Корсики, он стал парашютистом. Служба Сулака продлилась около трех лет и закончилась дезертирством.

«Мы поднимаемся на 5000 метров, развлекаемся четыре-пять минут и тут же падаем обратно в дерьмо. Ну, надоело мне в нем ходить», — позже объяснял он свой поступок. Согласно другой версии, Сулак отправился в Марсель, чтобы увидеться с семьей, не оповестив об этом начальство и понадеявшись, что его отсутствие никто не заметит. Однако в тот же день его полк отправили на задание в Колвези, город в Заире (сейчас — Демократическая Республика Конго). Французский Иностранный легион участвовал в освобождении заложников, захваченных повстанцами, выступающими за независимость провинции Катанга. Операцию Сулак пропустил, его объявили дезертиром и возбудили уголовное дело.

Дезертировав, Сулак отправился на Пальму-де-Майорку, где познакомился с будущей женой Патрисией. После возвращения во Францию она познакомила Сулака со своей сестрой Брижитт и ее мужем Ивом Карийо. Сулак и Карийо быстро нашли общий язык и задумали заработать на ограблении.

Первой целью компаньоны выбрали один из магазинов крупной сети супермаркетов Mammouth в южной французской коммуне Алби. В тот момент, когда грабители ворвались в супермаркет, две кассирши подсчитывали выручку за день. Сулак и Карийо не скрывали лиц и, хоть и были вооружены, старались успокоить перепуганных женщин.

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Они обокрали магазин на 293 тысячи французских франков (около 112 тысяч долларов на сегодняшний день). Почти треть этих денег была в чеках, которые не успели обналичить. После удачной вылазки Карийо и Сулак порвали их в качестве жеста доброй воли, тем самым обеспечив множество клиентов супермаркета бесплатными продуктами. Впоследствии Сулак поступал так с чеками постоянно при ограблении супермаркетов.

На достигнутом приятели решили не останавливаться — через несколько дней уголовная полиция Бордо сообщила о новом ограблении городского гипермаркета, совершенном двумя мужчинами. Полицейские пришли к выводу, что это те же самые грабители, которые снова не скрывали своих лиц.

По карьерной лестнице

В 1979 году Сулак впервые попал в руки полиции, но не за ограбления, а за дезертирство.

Согласно одной из версий, полицейские поджидали его и задержали, когда он приехал к жене. Обыскав его машину, полицейские нашли большое количество банкнот и чеков, а также оружие, использовавшееся при ограблениях. Его сразу же заключили под стражу.

Бруно Сулак на заседании суда в Альби. Фото: Marc Maouad / Youtube

Однако в неволе Сулак находился недолго. Уже в июне 1980 года ему удалось сбежать, перепилив решетку тюремной камеры в Альби. Оказавшись на свободе, Сулак собрал банду и стал грабить не только супермаркеты, но и ювелирные магазины. Главный принцип остался тем же — никакого насилия.

Сулака снова поймали в Париже в 1982 году. Комиссар Жорж Морэас, глава Центрального управления по борьбе с бандитизмом (OCRB), возглавлял охоту на Сулака и лично допрашивал его. Морэас вспоминал его как «довольно симпатичного парня, не похожего на обычных грабителей». Перед тем как отправиться на долгий срок в тюрьму, Сулак предупредил его: «Я сбегу, можете не сомневаться!»

Он сдержал свое обещание. Через шесть месяцев после задержания, возвращаясь с допроса у судьи в Монпелье на поезде в Лион под конвоем нескольких жандармов, Сулак смог бежать при помощи двух сообщников. Они ворвались в вагон, где ехал Сулак, и напали на жандармов.

Вновь обретя свободу, «джентльмен-грабитель», как его прозвали в прессе, снова взялся за старое. Среди его «достижений» были ограбления магазина Van Gold в Париже на улице Комаартен и магазина Cartier на улице Монтень. Общий «улов» от этих ограблений составил около 12 миллионов франков (больше 4,5 миллиона долларов на сегодняшний день). После ограбления Сулак даже звонил ​​комиссару Жоржу Морэасу, чтобы спросить, как дела, и предлагал украденные часы его супруге. Договориться о встрече они не успели: посмеявшись над полицейским, Сулак быстро повесил трубку.

Теннисист с револьверами

Одним из самых знаменитых дел Сулака стал налет на магазин Cartier в Каннах, совершенный летом 1983 года. Он притворился богатым клиентом-теннисистом: надел кроссовки Diadora, белые носки и поло Fila, а через плечо у него висела большая спортивная сумка, из которой торчала ракетка. Рядом с ней в сумке были спрятаны два револьвера Magnum и несколько пар наручников.

Сулак зашел в бутик и попросил показать ему кольца с бриллиантами, а когда консультантка открыла витрину, в магазин зашел его напарник, якобы за дорогими часами. Затем оба грабителя достали револьверы и, направив их на продавцов и покупателей (на тот момент в бутике были семь человек), заставили их пройти в служебное помещение. Они приказали всем сесть на пол и заковали их в наручники по двое. Сулак заставил сотрудников бутика открыть сейфы, в которых были редкие драгоценности. Вместе с подельником они опустошили прилавки и витрины и, среди прочего, забрали уникальную зажигалку с изумрудами в виде пантеры. Грабители действовали неторопливо: процесс занял около 10 минут, что было даже слишком дерзко, учитывая количество отдыхающих на курорте Лазурного Берега в сезон.

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Ограбление принесло преступникам 40 миллионов франков (почти 15,4 миллиона долларов на сегодняшний день). На тот момент пресса уже окрестила Сулака в том числе «грабителем — Робин Гудом», а для полиции он стал «Преступником №1». СМИ писали, что во время одного из ограблений Сулак якобы подарил клиентке одного из магазинов кольцо с бриллиантом. В другой раз дал 10 тысяч франков (больше 3,8 тысячи долларов) наличными человеку, просящему милостыню у входа в метро. Сулак был настолько известным, что генеральный директор Cartier Ален-Доминик Перрен не скрывал, что ограбление в Каннах для бренда сработало лучше любой рекламной кампании.

Пока полиция перекрывала границу с Италией, преступники спокойно улетели в Париж на частном самолете.

Париж, 1980-е. Фото: Independent Picture Service / Universal Images Group via Getty Images

Во французской столице Сулак планировал новые ограбления, но, когда его лицо появилось в вечерней сводке новостей из-за грабежа в Каннах, решил на время залечь на дно.

Возможно, причиной было и то, что ему становилось все сложнее держать все под контролем. Во время одного из ограблений в Тионвиле, недалеко от границы с Люксембургом, Сулаку пришлось взять заложника и угрожать взорвать гранату, чтобы полицейские позволили ему скрыться. Вскоре после этого он позвонил разыскивающему его комиссару Жоржу Морэасу со словами: «Ты прав. Я опасен для общества».

На дно Сулак залег в Бразилии, однако надолго его не хватило. В начале 1984 года, всего через несколько месяцев после отъезда, он решил вернуться во Францию, чтобы провести какое-то время с семьей.

В феврале 1984 года Сулака задержали во время проверки документов.

Фатальное невезение

На этот раз его поместили в одну из самых охраняемых французских тюрем Флери-Мерожи. Считалось, что сбежать оттуда почти невозможно. В 1984 году Сулака приговорили к девяти годам заключения за ограбления.

Тюрьма Флери-Мерожи. Фото: Gilbert UZAN / Gamma-Rapho via Getty Images

Оказавшись за решеткой, Сулак стал называть себя «вором по стечению обстоятельств» и писать колонки для L’Autre Journal.

Однако уже в следующем году он спланировал очередной побег, подкупив молодого сотрудника тюремной администрации Марка Метжа и заместителя директора Тьерри Снитера. В общей сложности Сулак обещал им пять миллионов франков (больше 1,9 миллиона долларов), но впоследствии оба утверждали, что это было не главное. По их словам, для них Сулак был «олицетворением свободы». Позже они рассказывали, что были убеждены, что «не имеющий крови на руках» Сулак «не заслуживал такого наказания и не должен был оставаться в тюрьме 20 лет» — на тот момент его приговорили только к девяти годам за одно из преступлений, а позже планировали судить и за другие ограбления.

С помощью Метжа и Снитера Сулак выбрался из камеры и почти оказался на свободе, но неожиданно застрял в шкафу в комнате отдыха тюремной охраны. А потом в его кармане стала издавать звуки рация, которую для связи ему оставил Снитер.

Точно неизвестно, что именно произошло между Сулаком и охраной тюрьмы. По одной из версий, после того как его раскрыли, беглец бросился к окну. Охранники утверждали, что пытались его удержать. Один из них якобы схватил его за куртку, но Сулак вырвался и выпрыгнул в окно. Это и стало официальной версией. По другой версии, Сулака вытолкнули в окно обнаружившие его сотрудники тюрьмы. Вылетев из окна второго этаже, Сулак упал на бетонную плиту и потерял сознание. В себя он так и не пришел и в ночь с 28 на 29 февраля 1985 года умер в больнице Питье-Сальпетриер в 13-м округе Парижа.

Похороны Бруно Сулака 5 апреля 1985 года. Фото: Laurent SOLA / Gamma-Rapho via Getty Images

«Насилие над памятью»

Спустя почти 40 лет после смерти Бруно Сулака во Франции вышел художественный фильм «Свободный» (Libre на французском), основанный на его истории. Главную роль в нем сыграл Люка Браво, известный по роли Себастьяна в сериале «Эмили в Париже».

После премьеры сестра легендарного грабителя Полин Амойэль-Сулак написала открытое письмо к режиссеру фильма, говоря, что семья не знала о выходе фильма, а в картине исказили его личность. Амойэль-Сулак говорит, что готовит документальный фильм «Насилие над памятью».

Фото: кадр из фильма «Свободный» / Prime Video

«Бруно крал предметы роскоши, но вы крадете его жизнь; он всегда носил с собой холостые патроны, а вы стреляете прямо в сердце; он заплатил за свои поступки, а вы обогащаетесь за его счет!» — обвинила Амойэль-Сулак создателей фильма.

Она также говорит, что планирует добиваться изменений в законодательстве, которые запретят создавать кино и другие произведения, основанные на биографии людей, без разрешения их близких.



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