Банки вложили миллиарды долларов в разрушительные для климата мегапроекты

Девять лондонских банков, включая HSBC, NatWest, Barclays и Lloyds, участвуют в финансировании компаний, ответственных за реализацию как минимум 117 проектов по созданию так называемых «углеродных бомб» — проектов по добыче нефти, газа и угля, которые приведут к превышению согласованных на международном уровне температурных пределов и «катастрофическим последствиям» для климата во всем мире. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, банки вложили более ста миллиардом долларов в проекты в 28 странах. Британские банки вкладывали в них свои средства после подписания Парижского соглашения по климату — с 2016 по 2023 год. Целью соглашения была попытка удержать повышение температуры по всему миру в пределах 1,5–2 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Если эти проекты будут реализованы, то они смогут произвести около 420 миллиардов тонн углеродных выбросов, что эквивалентно более чем 10-летнему объему текущих мировых выбросов углекислого газа, отмечает The Guardian.

«Несмотря на кажущиеся амбициозными климатические планы Великобритании, поразительно, как много денег перетекло из британских банков в компании по всему миру. <…> Настоящие климатические амбиции и лидерство означали бы надлежащее финансовое регулирование не только внутри страны, но и за ее пределами путем прекращения всех финансовых потоков в компании, усугубляющие климатический кризис, от которого мы все страдаем», — заявила Фатима Эйсам-Эльдин, ведущий аналитик климатического аналитического центра Leave It in the Ground Initiative.

The Guardian пишет, что этот анализ появился вслед за расследованием издания, в ходе которого выяснилось, что крупные компании, добывающие ископаемое топливо, тайно планируют десятки масштабных проектов, которые угрожают перечеркнуть усилия по достижению целей Парижского соглашения.