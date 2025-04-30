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Мир

Оскароносный режиссер назвал Трампа «катастрофой» и «величайшей ошибкой нашего времени»

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Испанский режиссер Педро Альмодовар, неоднократный лауреат премии «Оскар», раскритиковал президента США Дональда Трампа во время вручения премии Чаплина в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Guardian.

«Я сомневался, уместно ли приезжать в страну, которой правит самовлюбленный человек, не уважающий права человека. Трамп и его друзья, миллионеры и олигархи, не могут убедить нас в том, что реальность, которую мы видим своими глазами, противоположна той, в которой мы живем, как бы он ни искажал слова, утверждая, что они означают прямо противоположное. Иммигранты — не преступники. Это Россия вторглась на Украину», — заявил Альмодовар.

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По его словам, Трамп войдет в историю как «величайшая ошибка нашего времени» и «катастрофа». Альмодовар добавил, что «наивность [Трампа] сравнима только с [его] жестокостью». Режиссер также сравнил свой опыт взросления в Испании времен Франко с жизнью при Трампе в современных США.

По мнению Альмодовара, переход Испании к демократии в конце 1970-х и начале 1980-х годов стал причиной его успеха в качестве режиссера. «Невозможно объяснить, что означало это чувство абсолютной свободы для молодого человека, который хотел снимать фильмы», — продолжил Альмодовар.

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Ранее с критикой в адрес Трампа высказывался американский актер Джордж Клуни. В своем интервью, посвященном дебюту на Бродвее, актер объяснил, почему отказался от поддержки бывшего президента Джо Байдена, и обратил внимание на трудности, с которыми сталкиваются современные журналисты в США.

«Правительствам не нравится свобода прессы. И никогда не нравилась. И неважно, консерватор вы или либерал, или на чьей вы стороне. Они не любят прессу», — заявил Клуни. В ответ Трамп назвал актера «второсортной кинозвездой и неудавшимся политическим экспертом».

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