Трамп назвал Джорджа Клуни «второсортной кинозвездой и неудавшимся политическим экспертом»

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на оскароносного актера Джорджа Клуни, назвав его интервью в новостной программе «60 минут» на телеканале CBS «полной чепухой». Об этом сообщает The Guardian.

Интервью с Клуни было посвящено его дебюту на Бродвее в сценической версии фильма «Доброй ночи и удачи», действие которого разворачивается в 1953 году. По сюжету американский тележурналист Эдвард Марроу, которого играет Клуни, принял участие в историческом телевизионном противостоянии с сенатором Джозефом Маккарти.

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В интервью актер также рассказал о своем решении отказаться от поддержки бывшего президента США Джо Байдена и эссе, которое Клуни написал для The New York Times. Он провел параллели между сюжетом фильма и тем, с какими трудностями сейчас сталкиваются журналисты. Кроме того, Клуни упомянул два иска Трампа: урегулированное дело против издания ABC News, которое Трамп обвинил в клевете, и еще открытый иск к CBS, в котором президент США обвинил телеканал в намеренной редактуре интервью Камалы Харрис, чтобы представить ее в более выгодном свете во время предвыборной гонки.

«Когда судебная, исполнительная и законодательная ветви власти подводят нас, четвертая власть должна добиться успеха. <…> Правительствам не нравится свобода прессы. И никогда не нравилась. И неважно, консерватор вы или либерал, или на чьей вы стороне. Они не любят прессу», — заявил Клуни.

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В свою очередь, Трамп поинтересовался на своей странице в Truth Social, зачем Клуни, по его мнению, «второсортная кинозвезда и неудавшийся политический эксперт», дискредитировал себя во время интервью.

«Он упорно боролся за избрание “Сонного” Джо, а затем, сразу после дебатов, бросил его, как собаку. Позже, я полагаю, по приказу лагеря Обамы, он стал поддерживать Камалу [Харрис], но вскоре понял, что ничего хорошего из этого не выйдет», — написал Трамп.

Ранее Трамп уже называл Клуни «фальшивым киноактером, который никогда и близко не подходил к созданию великого фильма». Тогда он порекомендовали Клуни уйти из политики и кино и вернуться на телевидение.