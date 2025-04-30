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Мир

Польский гинеколог рассказала об угрозах убийством из-за легальных абортов

2 минуты чтения 14:24 | Обновлено: 14:42

Гинеколог Гизела Ягельска из Польши рассказала изданию Би-би-си, что получает оскорбления и угрозы убийством из-за того, что помогает женщинам прервать беременность в случаях, угрожающих их жизни и здоровью. По ее словам, количество угроз со стороны пролайф-активистов насчитывает уже тысячи и сейчас она опасается за безопасность своих пациенток.

Ягельска — одна из ведущих польских врачей, которая работает в больнице в городе Олесница на юго-западе Польши. Это учреждение специализируется на осложнениях при беременности. В некоторых случаях гинекологу и ее коллегам приходится проводить аборты, если беременность опасна для женщины. В Польше существуют ограничения на аборты, но процедура разрешена в случае угрозы для здоровья или жизни матери.

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По данным издания, 16 апреля группа пролайф-активистов во главе с радикальным, ультраправым депутатом Европарламента Гжегожем Брауном пришла в больницу, где работает Ягельска и попыталась «провести гражданский арест». Сама врач утверждала, что Браун ворвался в административный отдел и вместе с незнакомыми людьми запер ее в одном из помещений, из-за чего она некоторое время не могла выполнять свои рабочие обязанности. 

«[Браун] постоянно повторял, что я убийца, и полиция должна меня арестовать, поскольку я опасный человек. Он схватил меня, толкнул и заблокировал в [кабинете]», — рассказала Ягельска Би-би-си.

По ее словам, позже в больницу приехала полиция, но задержать активистов так не удалось. Браун, в свою очередь, являясь членом Европарламента, обладает иммунитетом от задержания.

В правительстве Польше осудили действия депутата. Представитель министерства внутренних дел Польши заявил, что полиция «приняла меры для обеспечения безопасности больницы в Олеснице и врача, подвергшегося словесным нападкам со стороны Гжегожа Брауна». 

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Гинеколог рассказала, что после этого случая она столкнулась с волной угроз: в соцсетях распространяют ее фотографии в крови с подписью «убийца», публикуют ее личный адрес и обещают «прийти». Кроме того, в саму больницу поступила анонимная угроза о взрыве.

Ягельска утверждает, что больше всего ее тревожит возможное возвращение пролайф-активистов в больницу и риск причинения вреда пациенткам.



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