Кандидат в президенты Польши напал на акушерку и обозвал ее «врачом из ада» из-за аборта

Польский политик, депутат Европарламента и кандидат в президенты Польши Гжегож Браун набросился на акушерку в городе Олесница, сообщает местное медиа Wyborcza, на публикацию обратила внимание «Коса».

Брауну не понравилось, что Гизела Ягелская сделала аборт женщине на девятом месяце беременности. Политик хватал ее за руки, блокировал ей путь, требовал от полиции немедленно задержать ее, а также называл «врачом из ада» и «убийцей». Аборт пациентке Ягельской сделали по медицинским показаниям, ее действия, как сообщают журналисты, не нарушали польского законодательства.

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Инцидент произошел 16 апреля. «Коса» отмечает, что прерывание беременности в Польше допустимо на любом сроке, если есть угроза для здоровья или жизни женщины. О проведенном в Олеснице аборте стало известно в марте этого года после публикации истории Аниты, женщины потерявшей ребенка на девятом месяце беременности. Wyborcza утверждает, что Браун приехал в больницу из-за общественного резонанса.

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Политик утверждал, что он проводит «гражданское задержание». По словам Ягельской, он ворвался в административный отдел и вместе с незнакомыми людьми запер женщину в одном из помещений, из-за чего она не смогла выполнять свои рабочие обязанности около часа. Журналисты также утверждают, что Браун пытался доказать прибывшим сотрудникам полиции, что в больнице он «работает на Польшу».

Врач пыталась убежать от Брауна и вырывалась, даже когда ее прижали к стене. В ответ политик заявил, что женщина нарушает право депутата на неприкосновенность и позже подал заявление в полицию.