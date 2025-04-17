EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Кандидат в президенты Польши напал на акушерку и обозвал ее «врачом из ада» из-за аборта

2 минуты чтения 20:21

Польский политик, депутат Европарламента и кандидат в президенты Польши Гжегож Браун набросился на акушерку в городе Олесница, сообщает местное медиа Wyborcza, на публикацию обратила внимание «Коса».

Брауну не понравилось, что Гизела Ягелская сделала аборт женщине на девятом месяце беременности. Политик хватал ее за руки, блокировал ей путь, требовал от полиции немедленно задержать ее, а также называл «врачом из ада» и «убийцей». Аборт пациентке Ягельской сделали по медицинским показаниям, ее действия, как сообщают журналисты, не нарушали польского законодательства.

Мои месячные пытались меня убить
Мои месячные пытались меня убить
Мне пришлось делать переливание крови. Врачи не знают, что со мной
Общество13 минут чтения

Инцидент произошел 16 апреля. «Коса» отмечает, что прерывание беременности в Польше допустимо на любом сроке, если есть угроза для здоровья или жизни женщины. О проведенном в Олеснице аборте стало известно в марте этого года после публикации истории Аниты, женщины потерявшей ребенка на девятом месяце беременности. Wyborcza утверждает, что Браун приехал в больницу из-за общественного резонанса.

Пропущенный вызов
Пропущенный вызов
Похищенная девушка смогла выкрасть телефон и позвонить в полицию. Но ее это не спасло
Криминал8 минут чтения

Политик утверждал, что он проводит «гражданское задержание». По словам Ягельской, он ворвался в административный отдел и вместе с незнакомыми людьми запер женщину в одном из помещений, из-за чего она не смогла выполнять свои рабочие обязанности около часа. Журналисты также утверждают, что Браун пытался доказать прибывшим сотрудникам полиции, что в больнице он «работает на Польшу».

Врач пыталась убежать от Брауна и вырывалась, даже когда ее прижали к стене. В ответ политик заявил, что женщина нарушает право депутата на неприкосновенность и позже подал заявление в полицию.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Невеста актера из «Содержанок» обвинила его в пьяном нападении
Общество
Невеста актера из «Содержанок» обвинила его в пьяном нападении
Она несколько раз ударила его ножом, по ее словам, защищая свою дочь. Ей грозит до 10 лет тюрьмы
17:19
Я переехала в Швецию, и мне нравится
Общество
Я переехала в Швецию, и мне нравится
Ради работы в IKEA я бросила все, но это было не зря. Жизнь здесь лучше, чем в России
00:01
Новый тренд тиктока вернул в моду натуральный мех
Мир
Новый тренд тиктока вернул в моду натуральный мех
Все из-за «эстетики жены мафиози» и зумеров, которые хотят выделяться
17:00 16 апреля
Я продаю свои нюдсы
Общество
Я продаю свои нюдсы
Меня называют «бусти-шлюхой», а я накопила маме на зубные протезы
00:01 16 апреля
Надежда Кадышева стала кумиром зумеров и миллениалов
Интернет и мемы
Надежда Кадышева стала кумиром зумеров и миллениалов
65-летняя народная артистка возвращается к стадионным концертам, а на ее ближайшие выступления проданы все билеты
18:55 15 апреля
Я переехал в США и открыл ресторан русской кухни
Общество
Я переехал в США и открыл ресторан русской кухни
Американцы оказались совсем не близки мне по духу, наши — лучше. Но пельмени нравятся всем
00:01 15 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования