Полицейская приняла молчаливый звонок за сигнал о помощи и спасла пострадавшую от домашнего насилия девушку

В Южной Корее сотрудница полиции приняла молчаливый звонок на номер 112 за сигнал о помощи и спасла девушку, пострадавшую от домашнего насилия. Об этом пишет газета South China Morning Post.

По данным газеты, около восьми утра 28 марта в экстренную службу 112 провинции Чеджу поступил звонок. Старший патрульный офицер Ким Хе-джин, принявшая вызов, заподозрила неладное — абонент не произнес ни слова.

Вместо того, чтобы списать звонок на ложный вызов, Ким попросила абонента дважды постучать по динамику телефона, если ему угрожает опасность. В ответ она услышала два стука. Тогда офицер сообщила, что начнет отслеживать местоположение звонившего, и предложила подтвердить угрозу, нажав любую цифру на телефоне.

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Абонент ответил торопливыми стуками, а затем прервал звонок. Ким немедленно классифицировала случай как приоритетный и направила экстренный наряд по указанному адресу.

Прибывшая на место группа полицейских обнаружила на месте молодую девушку около двадцати лет. Пострадавшая в слезах рассказала о том, что ее избил парень во время ссоры. После опроса девушку сопроводили домой к родственникам.

«Мы не игнорируем молчаливые звонки. Мы применяем все доступные методы, чтобы оценить уровень угрозы и всегда готовы помочь, независимо от ситуации», — подчеркнула Ким.

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По данным газеты, сотрудников экстренных служб Южной Кореи начали обучать распознавать невербальные сигналы в 2022 году, когда в стране запустили кампанию под названием «Knock Knock» (тук-тук). Идея заключается в том, чтобы люди, находящиеся в опасности, могли позвонить по номеру 112 и попросить о помощи не произнося ни слова. Так, чтобы запросить вмешательство полиции, пострадавшие могут дважды постучать по телефону.

Согласно правительственному опросу, каждая третья женщина в Южной Корее хотя бы раз в жизни подвергалась физическому или сексуализированному насилию. Как сообщает The Korea Herald со ссылкой на данные правительства, в 2024 году в стране было зафиксировано 236 647 случаев домашнего насилия.



