Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в войне в Украине, сообщили в Кремле. Оно подразумевает остановку всех боевых действий. Перемирие должно начаться в 18:00 19 апреля и продлиться до полуночи 21 апреля.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, <…> российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», — заявил Путин.

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По его словам, Украина более ста раз нарушала соглашение о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре, а ход перемирия должен показать, насколько Украина готова и заинтересована в прекращении войны. В Минобороны сообщили, что российским командирам уже отдали соответствующий приказ о прекращении ведения огня, передает «Интерфакс».

Путин объявил о перемирии на встрече с главой Генштаба Валерием Герасимовым. На ней он также заявил, что Россия «всегда была готова к переговорам».

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В предыдущие годы войны в Украине российские власти не объявляли перемирие на Пасху. В 2024 году РПЦ отказалась от попыток призывать к приостановке боевых действий, поскольку они «не встречают понимания у противоположной стороны». По словам патриарха Кирилла, эти попытки оказались «бессмысленными» после того, как в Украине не поддержали предложение о перемирии на Рождество в 2023 году.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп был разочарован зашедшими в тупик переговорами и допустил, что США могут прекратить свои усилия по урегулированию конфликта.