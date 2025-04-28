Кремль объявил о трехдневном перемирии на 9 Мая

Россия объявляет трехдневное перемирие на фронте в Украине с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая, приуроченное к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление Кремля.

В нем уточняется, что соответствующее решение принял Владимир Путин. В сообщении также говорится, что в случае «нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные Силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ».

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«Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами», — заявили в Кремле.

Позже в Киеве отреагировали на это заявление, предложив продлить перемирие на 30 дней. «Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить уже сейчас и сохранить перемирие в течение 30 дней с любой даты – значит, это будет по-настоящему, а не просто ради парада», — написал в соцсети X министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. При этом он добавил, что Украина готова поддержать «прочное, долговременное и полное прекращение огня».

26 апреля американский президент Дональд Трамп усомнился в желании Владимира Путина завершить войну в Украине, о чем написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social. «У Путина не было никаких причин в последние несколько дней обстреливать ракетами гражданские районы, города и поселки. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет прекращать войну, а просто водит меня за нос, и с ним нужно бороться по-другому, с помощью “банковских” или “вторичных” санкций? Слишком много людей умирает!» — говорилось в сообщении.

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На православную Пасху Путин уже объявлял 30-часовое перемирие на фронте в Украине. Оно продлилось с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля. Во время и после этого перемирия российские и украинские власти неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.