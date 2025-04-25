Туристов предупредили о домогательствах в турецких отелях

Сотрудники отелей и спа-салонов в Турции домогаются до туристов, есть случаи нападения на направляющихся в туалет несовершеннолетних, об этом предупреждает министерство иностранных дел Великобритании. На публикацию обратило внимание медиа «Коса».

Британский МИД отмечает, что преступления чаще всего совершались теми, с кем жертвы знакомились в течение дня. Министерство сообщает, что властям известно о 56 случаях сексуализированного насилия за 2024 год, в их числе есть изнасилования. Большинство из зарегистрированных преступлений случались во время туристического сезона в прибрежных курортных зонах.

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«Убедитесь, что дети и подростки находятся под присмотром знакомых и надежных взрослых и не остаются наедине с персоналом отеля или гидами во время экскурсий. Пользуйтесь услугами проверенных гидов и заранее собирайте информацию», — отмечается в рекомендациях МИД. Чиновники также посоветовали не делиться личной информацией, адресом проживания и аккаунтами в социальных сетях.

Британским туристам также порекомендовали обратить внимание на широкую распространенность в Турции поддельного алкоголя, который продается в Стамбуле и Анкаре. МИД сообщает, что у него имеются сведения о смертельных случаях после употреблениях нелегально произведенных местных напитков. Чиновники советуют внимательно проверять пломбы, осматривать этикетки и покупать алкоголь только в лицензированных магазинах.

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Ранее генконсульство Узбекистана в Стамбуле сообщало о факте незаконного вывоза в Турцию несовершеннолетней девушки, которую затем взяли в секс-рабство. Она приехала в страну якобы для поступления в университет, знакомые посоветовали встретиться с мужчиной, который начал оказывать на нее давление и обещать передать в руки местных преступных группировок при отказе подчиняться. Девушке удалось связаться с консульством через местную узбекскую диаспору и вернуться домой.