Жених Селены Гомес организовал для нее пропущенный выпускной

Жених Селены Гомес, музыкальный продюсер Бенни Бланко, устроил для нее вечеринку и фотосессию в стиле выпускного бала. На своей странице в инстаграме Бланко поделился, что из-за плотного графика съемок в подростковые годы Гомес не смогла побывать на своем выпускном и поэтому решил исполнить ее мечту.

В эфире дневного ток-шоу The Jennifer Hudson Show 37-летний продюсер рассказал, что удивил свою невесту вечеринкой в стиле выпускного бала. Спустя несколько недель, 24 апреля, на своей странице в инстаграме он поделился подробностями фотосессии, которую они устроили в фотоателье в торговом центре.

«Моя невеста никогда не была на выпускном. Поэтому я предложил ей сделать выпускные фотографии в торговом центре и она согласилась!» — говорилось в видео, которое сопровождалось песней «Just the Two of Us» Билла Уизерса и Гровера Вашингтона.

Бланко воссоздал традиционный американский выпускной: он арендовал лимузин, заехал за Гомес домой, как это принято в США, и встретил ее у лестницы. Затем пара прокатилась по городу и отправилась в торговый центр, скрывая свои наряды под спортивными костюмами.

Для вечеринки Гомес выбрала фиолетовое платье с асимметричным низом, черные колготки и ботильоны, дополнив образ меховым пальто. Бланко, в свою очередь, надел черный смокинг и бабочку.

«Это было гораздо веселее, чем мы оба ожидали», — продолжил Бланко, показывая закулисные моменты, где он и певица позируют с пьедесталом на лавандовом фоне. Видео заканчивается постановочными снимками Бланко и Гомес.

В эфире The Jennifer Hudson Show Бланко рассказывал, что хотя он и бывал в молодости на выпускном балу, ничто не могло сравниться с тем, как он отметил это событие с Гомес. «Честно говоря, мой любимый выпускной был именно с моей партнершей», — цитирует его журнал People.

Продюсер также поделился, что Гомес «сильно нервничала перед столь важным событием». «Она все время спрашивала: «Что мне надеть? Что мне делать?» Как будто она действительно собиралась на выпускной», — вспоминал Бланко. Он также добавил, что в тот день не забыл и о традиции купить и надеть Гомес корсаж — маленькую цветочную композицию, которую дарят девушке на выпускной вечер.