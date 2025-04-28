В Китае растет популярность «браков по дружбе»

В Китае в последние годы растет популярность союзов между друзьями, которые заключаются без романтических и интимных отношений — так называемых «браков по дружбе». Так молодые люди пытаются снять с себя давление со стороны семьи и общества, но при этом сохранить личную свободу. Об этом пишет газета South China Morning Post.

По данным газеты, все больше молодых китайцев отходят от традиционных представлений о браке и вступают в официальные союзы со своими лучшими друзьями, чтобы избежать давления со стороны родителей и общественного осуждения. Так, в «браках по дружбе» отношения строятся на общих ценностях и взаимной поддержке, а не на любви или сексуальной связи.

Юридически такие пары признаются супругами и часто живут вместе, но обычно спят в отдельных комнатах. При этом каждый из партнеров вправе строить личную жизнь вне брака. Если они решат завести детей, возможны варианты искусственного оплодотворения или усыновления, отмечает издание.

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Одна из героинь материала — жительница города Чунцин Мэйлань, которая четыре года назад вышла замуж за своего лучшего друга. После регистрации брака пара отказалась от свадебной церемонии и традиционного обмена подарками, а также договорилась не заводить детей.

Мэйлань рассказала, что их официальный союз позволяет им быть законными опекунами друг друга и принимать решения в экстренных ситуациях. По ее словам, они почти не поддерживают связь с родственниками и редко общаются с другими людьми.

Каждый из супругов зарабатывает более 10 тысяч юаней (около 1 400 долларов США) в месяц. Оба вложили по 500 тысяч юаней (примерно 68 тысяч долларов США) в покупку дома в пригороде и совместно оплатили его ремонт. Супруги спят в отдельных комнатах, не вступают в сексуальные отношения и сохраняют личное пространство в доме.

«Мы с мужем — как соседи, которые живут вместе, но при этом остаются семьей», — поеделилась Мэйлань.

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Еще одна героиня — 33-летняя Хлоя из Шанхая, которая в прошлом году вышла замуж за своего друга из университета. «Все женщины моего возраста выходят замуж и заводят детей. Брак по дружбе помогает избежать сплетен», — считает она.

При этом Хлоя призналась, что опасалась быть втянутой в семейные дела супруга. Чтобы избежать подобных проблем, они заранее подписали брачный контракт, в котором оговорили совместные бытовые расходы, раздельное владение имуществом и порядок общения с родственниками.

В соглашении также предусмотрено условие о разводе. «Если кто-то из нас встретит настоящую любовь и захочет создать традиционную семью, мы сможем развестись», — объяснила она.

Консультант по семейным отношениям из провинции Хубэй Пань Лянь отметила, что «браки по дружбе» помогают сохранить независимость, но такие союзы часто оказываются нестабильными. «Это не универсальное решение для бегства от реальности», — подчеркнула она.

По ее словам, «браки по дружбе» — временная мера против давления со стороны общества, которая может исчезнуть, как только «улучшится ситуация с доступным жильем и пособиями для одиноких».



