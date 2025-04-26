В Ватикане простились с папой римским Франциском

26 апреля в Ватикане прошло прощание с папой римским Франциском, который умер 21 апреля после 12 лет управления католической церковью. Церемония прошла в Соборе Святого Петра, где тело понтифика было выставлено в открытом гробу.​ Как пишут CNN и The Guardian, на прощание с папой Франциском приехали около 130 делегаций, в том числе 55 глав государств, 14 глав правительств и 12 правящих монархов.

На церемонии присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп с супругой Меланией, принц Уильям, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие. От России в Ватикан поехала министр культуры Ольга Любимова.

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Обряд отпевания папы Франциска прошел под руководством кардинала Джованни Баттиста Ре. «Папа Франциск, полный человеческой теплоты и глубоко чуткий к сегодняшним вызовам, искренне разделял тревоги, страдания и надежды этого времени», — отметил кардинал в своей речи. Толпа, заполнившая площадь перед собором, начала ему аплодировать, когда Ре заговорил о заботе понтифика об иммигрантах, его постоянных призывах к миру, необходимости переговоров для прекращения войн и важности климата. Всего, по оценкам Ватикана, на похороны папы римского пришли 250 тысяч человек. Министр внутренних дел Италии оценил число присутствующих в 400 тысяч.

После завершения мессы гроб с понтификом на специальном автомобиле доставили в базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме для захоронения. Процессия прошла через центр Рима, площадь Венеции и мимо Колизея.

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Также ранее стало известно о том, что Владимир Зеленский провел 15-минутную встречу с Дональдом Трампом до начала церемонии. Сообщалось, что главы государств должны были встретиться после похорон еще раз, однако Трамп улетел из Рима. В свою очередь, Зеленский провел встречу с Макроном, а также должен встретиться с Урсулой фон дер Ляйен.

«Хорошая встреча. Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов», — написал позже в своем телеграм-канале Зеленский о разговоре с Трампом.

В Белом доме встречу назвали «очень продуктивной» и пообещали позже опубликовать подробности. «Агентство» отмечает, что это первая встреча Зеленского и Трампа после их перепалки в стенах Белого дома. При этом накануне президент Украины допускал, что не успеет прилететь в Италию из-за большой загруженности.