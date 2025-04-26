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Мир

Трамп усомнился в желании Путина закончить войну в Украине

2 минуты чтения 18:28

Президент США Дональд Трамп после похорон папы римского в Ватикане и встречи там с президентом Украины Владимиром Зеленским, написал на своей странице в соцсети Truth Social, что России не следовало наносить удары по гражданским объектам в Украине в последние дни и что Владимир Путин, вероятно, не хочет завершать боевые действия.

«У Путина не было никаких причин в последние несколько дней обстреливать ракетами гражданские районы, города и поселки. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет прекращать войну, а просто водит меня за нос, и с ним нужно бороться по-другому, с помощью “банковских” или “вторичных” санкций? Слишком много людей умирает!» — написал Трамп.

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Он в очередной раз отметил, что война в Украине — это война «Сонного Джо Байдена», а не его, и что он пытается «навести порядок в том беспорядке», который, по его мнению, оставили после себя Барак Обама и Джо Байден.

В то же время The Times пишет, что Трамп может прекратить усилия по достижению мирного соглашения между Россией и Украиной на следующей неделе, если договор не будет подписан. По данным издания, в плане Трампа есть пункт о признании контроля России над оккупированным украинскими регионами и официальное признание США контроля России над аннексированным Крымом.

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США считают, что если Украина отклонит сделку, война будет продолжаться месяцами, а возможно, и годами, при этом Киев будет зависеть от Европы в вопросе финансирования и боеприпасов, рассказал неназванный источник издания. 

В свою очередь, Зеленский утверждает, что Конституция Украины запрещает ему официально признавать Крым частью России, и исключил подписание любого мирного соглашения, которое передаст контроль над украинской территорией. The Times пишет, что, по мнению Трампа, у Зеленского «нет выбора», поэтому на него оказывается все большее давление.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что на встрече со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом заявил о готовности к переговорам с Украиной «без предварительных условий». Ранее об этом же говорил помощник Путина Юрий Ушаков.

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