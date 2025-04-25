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Политика

Путин обсудил со спецпосланником Трампа возможность прямых переговоров с Украиной

2 минуты чтения 18:13 | Обновлено: 18:39

Владимир Путин обсудил со Стивом Уиткоффом, спецпосланником президента США Дональда Трампа, возможность прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова.

«Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла в частности о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины», — заявил Ушаков.

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Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Кремле 25 апреля. Она началась около 14:20 по московскому времени и продлилась около трех часов. По словам Ушакова, переговоры позволили «дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов». Как пишет ТАСС, в Кремле посчитали символичным, что встреча прошла в день 80-летней годовщины встречи на Эльбе.

По данным РБК, это уже четвертая встреча Путина с Уиткоффом. Предыдущая прошла в Петербурге 11 апреля. Еще две встречи прошли в феврале и марте этого года. Во время первой из них Уиткофф забрал из России осужденного по статье о контрабанде наркотиков гражданина США Марка Фогеля.

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Ранее Путин уже допускал прямые переговоры с Киевом по вопросу введения моратория на удары по гражданским объектам. После этого Financial Times писала, что Путин предложил остановить военные действия в Украине по нынешней линии фронта. В то же время его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал публикацию фейком и призвал ориентироваться «только на первоисточник».

Кроме того, ранее стало известно, что украинские и европейские чиновники подготовили в Лондоне пакет предложений относительно завершения войны. В него включили постепенное снятие санкций и требование выплатить репарации за счет замороженных российских активов. 

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