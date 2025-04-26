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Мир

СМИ: российский спутник для испытания ядерного оружия мог выйти из строя

2 минуты чтения 13:10

Американские аналитики заявили, что российский спутник «Космос-2553», связанный с программой по созданию ядерного противоспутникового оружия, начал «бесконтрольно вращаться», что может свидетельствовать о его выходе из строя. Это также может стать препятствием для Москвы при создании космического ядерного оружия, передает Reuters.

Как пишет агентство, радар компании LeoLabs, которая занимается мониторингом космического пространства зафиксировал «странные движения» спутника в ноябре прошлого года. В декабре компания «с высокой степенью уверенности» заявила, что спутник «бесконтрольно вращается».

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«Это наблюдение убедительно свидетельствует о том, что спутник больше не функционирует», — заявили в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Кроме того, в мае 2024 года компания Slingshot Aerospace, чьи телескопы отслеживают действия спутника с момента его запуска 5 февраля 2022 года, заметила, что «яркость объекта стала переменной». При этом, по последним данным компании, сейчас спутник стабилизировался.

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Космическое командование США заявило, что ему известно об изменении высоты полета «Космоса-2553», но отказалось предоставить дополнительную оценку его текущего состояния.

О запуске спутника и о том, что на нем могут проводить испытания ядерного оружия, стало известно весной прошлого года. Тогда американские чиновники рассказывали, что сам спутник не несет ядерного оружия, но может быть платформой для его тестирования. По данным Reuters, «Космос 2553» находился на относительно изолированной орбите на высоте около двух тысяч километров над Землей в зоне высокой космической радиации, которую спутники связи и наблюдения за планетой обычно избегают.

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