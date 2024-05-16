Россия запустила спутник для испытания ядерного оружия

Россия в феврале 2022 года запустила в космос спутник, предназначенный для испытания компонентов потенциального противоспутникового ядерного оружия. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей США.

Как утверждает издание, спутник «Космос-2553», был запущен 5 февраля 2022 года и до сих пор движется вокруг Земли. По словам американских чиновников, сам спутник не несет ядерного оружия. В то же время официальные лица США связывают запуск с российской ядерной противоспутниковой программой.

По словам неназванных источников The Wall Street Journal, спутник используется как платформа для исследований и разработок компонентов новой системы вооружений, которую Россия еще не развернула. В то же время Россия утверждает, что использует спутник для научных исследований.

Как утверждают американские чиновники, США уже много лет знали, что Россия заинтересована в ядерном противоспутниковом потенциале. По их словам, в случае запуска такого оружия Москва может уничтожить спутники в той части космоса, где преобладают американские правительственные и коммерческие объекты, включая Starlink компании SpaceX.

Журналисты The Wall Street Journal отмечают, что новые подробности относительно спутника «проясняют недавнее безумие в Вашингтоне по поводу ядерных космических амбиций России».

В феврале 2024 года американские СМИ сообщили о разработке Россией «ядерного оружия космического базирования». Тогда председатель комитета палаты представителей США по разведке Майк Тернер выступил с заявлением, что появилась «серьезная угроза национальной безопасности». Кремль назвал это высказывание «уловками Белого дома».

В мае этого года представитель Пентагона Джон Пламб заявил, что Россия разрабатывает ядерное противоспутниковое оружие. По его словам, в случае применения такого оружия околоземная орбита может стать непригодной для использования на год. Однако чиновник уточнил, что эта угроза «не является непосредственной».

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