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Мир

Мужчина забыл родной язык и заговорил на другом после операции на мозге

2 минуты чтения 23:30

67-летний Рахми Карадемир, который 20 лет прожил в Дании и вернулся в Турцию 10 лет назад, забыл турецкий язык и стал разговаривать на датском после того, как ему удалили тромб из мозга. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Отмечается, что Карадемир перенес операцию на колене, однако через два дня после этого он не мог пошевелить правой рукой и ногой. Также у мужчины наблюдалось расстройство речи. Медики срочно отправили его на обследование, в ходе которого обнаружили у Карадемира тромб, блокирующий сосуд в левой части головного мозга.

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Неврологи провели ангиографию — исследование с использование содержащего йод вещества (контраста) — и удалили тромб. После операции состояние мужчины улучшилось, однако он не мог больше говорить на турецком языке. Вместо этого он заговорил на датском, на котором не говорил много лет. 

Anadolu отмечает, что смена языка напугала жену и детей Карадемира, однако некоторые из них знали датский, что позволило им общаться с мужчиной. «Я помню только несколько турецких слов. Я понимаю турецкий, но не могу на нем говорить. Я изо всех сил пытаюсь вспомнить. Надеюсь, станет лучше. Датский у меня в голове — турецкий вообще не приходит мне на ум», — рассказал мужчина с помощью своей дочери, которая перевела его речь с датского.

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Медики описали этот случай как «редкий, но объяснимый». Врачи считают, что со временем Карадемир восстановит способность говорить на турецком.

Агентство пишет, что подобное явление известно как синдром иностранного языка. В 2016 году СNN рассказывал о подростке из Великобритании, который получил сотрясение мозга во время футбольного матча и впал в кому. Выйдя из нее, подросток заговорил на испанском, который он ранее изучал, но не мог общаться на нем бегло.

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