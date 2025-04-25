В Австрии введут уголовную ответственность за непрошеные дикпики

Власти Австрии решили ввести уголовную ответственность за отправку так называемых дикпиков, то есть фотографий мужских гениталий, в случае, если это было сделано без согласия получателя. Об этом пишет крупнейшая австрийская газета Kronen Zeitung, ссылаясь на заявление министра юстиции страны Анны Шпоррер.

Она подчеркнула, что рассылка непрошенных дикпиков является самым распространенным видом сексуализированных домогательств в Австрии. Это решение также поддержала министр по делам семьи Клаудия Плакольм. «То, что запрещено в реальной жизни, не должно быть разрешено онлайн», — подчеркнула она. В свою очередь, министр образования Кристоф Видеркер напомнил, что интернет не является зоной, свободной от закона.

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«Девочки и женщины должны иметь возможность жить в Австрии в безопасности. В вопросах насилия в отношении женщин действует нулевая терпимость», — говорится в заявлении Совета министров Австрии.

Как сообщается, уголовную ответственность планируется ввести за отправку непрошенных дикпиков с помощью любых средств электронной связи, включая мессенджеры, электронную почту, смс, мгновенные сообщения и факс. За повторное нарушение будет предусмотрено более суровое наказание.

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В марте 2024 года суд в Великобритании впервые в истории страны приговорил обвиняемого в рассылке дикпиков к тюремному заключению. Как сообщалось, 39-летнему Николасу Хоуксу из графства Эссекс назначили один год и три месяца лишения свободы, признав виновным в отправке фото своих гениталий взрослой женщине и 15-летней девочке, с которыми он не был знаком.