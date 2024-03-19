В Англии мужчину впервые приговорили к тюремному сроку за отправку дикпиков

Королевский суд Саутенда в Англии вынес первый приговор по новой статье о безопасности в интернете. 39-летнего Николаса Хоукса из графства Эссекс приговорили к 66 неделям (примерно 1,3 годам) лишения свободы за то, что он отправил фото своих гениталий незнакомой женщине и 15-летней девочке, сообщает Би-би-си.

По версии следствия, 9 февраля 2024 года Хоукс взял телефон своего отца, сославшись на то, что ему нужно позвонить в службу пробации. Мужчина ушел в другую комнату и отправил фотографию своих гениталий незнакомой 60-летней женщине в WhatsApp. Через несколько минут с этого же телефона Хоукс отослал еще одно непристойное фото 15-летней девочке через iMessage. Обе жертвы сделали скриншоты сообщений. 60-летняя женщина обратилась в полицию в тот же день.

Обвиняемый признал вину. Помимо назначения тюремного срока суд запретил ему приближаться к незнакомым девочкам и женщинам на дорогах и в парках в течение 15 лет. Пострадавшим от действий Хоукса судья выдал охранный ордер на 10 лет.

Ранее Хоукс был включен в реестр осужденных за сексуализированные преступления. В 2023 году он совершил сексуализированные действия с ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, но избежал лишения свободы. Как пишет The Guardian, мужчине назначили 12 сессий у психиатра, однако он так и не получил лечения, объяснив это слишком большой очередью.

В Англии и Уэльсе уголовное наказание за киберфлешинг, то есть рассылку нежелательных фотографий обнаженного тела, появилось в январе 2024 года. В Шотландии киберфлешинг считается преступлением с 2010 года. Под действие закона попадает отправка людям нежелательных интимных фотографий через соцсети, приложения для знакомств и службы обмена данными, например, Bluetooth и AirDrop.

Уголовная ответственность по этому закону также наступает за отправку фейковых новостей с целью причинения вреда и распространение контента, побуждающего пользователя к селфхарму. За отправку откровенных фотографий грозит срок от шести месяцев до двух лет лишения свободы.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.