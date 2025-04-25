Назван срок проявления негативного эффекта от вредных привычек

Финские ученые предупредили, что сочетание таких вредных привычек, как злоупотребление алкоголем, курение и недостаток физической активности приводят к проблемам со здоровьем уже в 30-летнем возрасте. Эти выводы основаны на 53-летнем исследовании, которое началось в 1968 году, сообщает научно-популярное издание Naked Science.

Изначально ученые отобрали 369 восьмилетних школьников из города Йювяскюля, наблюдения за их здоровьем продолжались до 2021 года, когда им исполнился 61 год. Из-за отказов, смертей и устаревшей контактной информации каждый год число участников исследования уменьшалось, и к последнему осталось 206 человек.

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Респонденты на протяжении многих лет отвечали на вопросы о здоровье и психическом состоянии, вредных привычках и физической активности, указывали параметры своего тела, а также медики брали у них анализы на уровни сахара и холестерина в крови.

Ученые выяснили, что низкая физическая активность сильнее других вредных привычек влияет на упадок физического здоровья, курение — на психику, а злоупотребление алкоголем — в равной степени на оба показателя. При этом негативные изменения были заметны уже к 36 годам.

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На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что с 2009 года число курильщиков в России сократилось вдвое. Сейчас доля курящих россиян старше 15 лет составляет 18,6 процента, а 16 лет назад их было 39,5 процента. Он объясняет этот результат «мерами по борьбе с табачной зависимостью».

Согласно опросу Pro-Vision Communications, у 72,7 процента россиян есть вредные привычки. Среди них участники опроса перечислили курение, пристрастие к алкоголю, употребление нецензурной брани, употребление нездоровой пищи (фаст-фуд, сладости и газировки) и просмотр соцсетей.