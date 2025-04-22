Власти заявили о сокращении числа курящих вдвое

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о том, что с 2009 года в России более чем в два раза сократилась доля курящих людей, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова чиновника.

В 2025 году доля курящих людей составляет 18,6% от общего числа россиян старше 15 лет, 16 лет назад этот показатель равнялся 39,5%. Мурашко связал снижение числа курильщиков с «реализуемыми мерами по борьбе с табачной зависимостью», журналисты не уточнили, в чем заключаются эти меры.

Смартфоны оказались полезными для мозга Они защищают пожилых людей от деменции. Но есть нюансы Интернет и мемы 5 минут чтения

С 2021 года в России устанавливают единую минимальную цену на табачную продукцию, ниже которой не может опускаться цена пачки сигарет или папирос. Данный показатель ежегодно индексируется, в этом году он составляет 135 рублей, при введении минимальная цена равнялась 108 рублям.

«Ведомости» со ссылкой на данные исследования об экономической доступности сигарет и распространенности курения в российских регионах, проведенного ВШЭ, отмечают, что в 2024 году в России курили 42% мужчин и 15% женщин. В тексте работы утверждалось, что после ратификации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в стране значительно выросла величина акцизного сбора, что привело к сокращению числа курильщиков и общего объема потребляемого табака.

Новый тренд тиктока вернул в моду натуральный мех Все из-за «эстетики жены мафиози» и зумеров, которые хотят выделяться Мир 8 минут чтения

Однако при сохранении единой величины акциза на всей территории страны распространение курения в регионах остается неоднородным — в докладе это связали с различными уровнями дохода населения в разных частях страны. «Для того чтобы снизить уровень употребления табака, рост акцизного налога должен опережать рост доходов населения. Тогда табак не будет становиться более доступным», — отметил автор доклада.