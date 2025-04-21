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Общество

Россияне рассказали о своих вредных привычках и тратах на них

2 минуты чтения 15:42

Почти три четверти (72,7%) опрошенных россиян признались в том, что имеют вредные привычки. Таковы результаты опроса, проведенного Pro-Vision Communications, которые публикует «Газета.ру».

Твердо заявили об отсутствии у себя пагубных пристрастий 19,5% респондентов, тогда как 7,8% опрошенных затруднились с ответом на этот вопрос. При этом в 83% случаев родные и близкие россиян с вредными привычками знают о них. В то же время 11,2% опрошенных признались, что скрывают свои пристрастия от окружающих.

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Говоря о том, что они считают вредными привычками, 40,5% опрошенных назвали курение, 31,7% пристрастие к алкоголю, а еще 29,8% употребление нецензурной брани. Кроме того, около 20% респондентов признались в пристрастии к нездоровой пище, такой как фаст-фуд, сладости и газировки. Еще примерно 10% полагают, что злоупотребляют просмотром соцсетей.

Причиной появления у себя вредных привычек россияне чаще всего считают негативный эмоциональный фон. Так, 46,8% опрошенных заявили, что предаются пагубным пристрастиям, чтобы справиться с постоянным стрессом. Еще около 25% респондентов заявили, что вредные привычки для них — средство борьбы со скукой, а еще 20,5% опрошенных обвинили в появлении у себя пагубных пристрастий родителей, подавших им дурной пример.

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Участники опроса также рассказали во сколько им обходятся вредные привычки. Так, 62,3% россиян утверждают, что тратят на них от пяти до 10 тысяч рублей в месяц. Для 12,4% респондентов пагубные пристрастия обходятся не дороже тысячи рублей ежемесячно, еще 12% тратят на них не больше пяти тысяч рублей, а 4,2% заявили, что ежемесячные расходы на вредные привычки превышают 10 тысяч рублей

При этом каждый четвертый россиян заявил, что не откажется от вредных привычек ни из-за финансовых проблем, ни из-за ухудшения здоровья, ни из-за осуждения близких или проблем с законом.

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